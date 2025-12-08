Maroc: Mustapha Mansouri - Le Sommet du Conseil suprême du CCG exprime un soutien sans équivoque à l'intégrité territoriale du Royaume

L'ambassadeur du Maroc en Arabie saoudite, Mustapha Mansouri, a salué le soutien clair et sans équivoque à l'intégrité territoriale du Royaume exprimé par le Conseil suprême du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG) dans le communiqué final sanctionnant les travaux de sa 46e session, tenue mercredi à Manama.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mansouri a salué le soutien renouvelé du Conseil suprême du CCG à la marocanité du Sahara et à l'initiative d'autonomie comme solution définitive et réaliste à ce conflit régional artificiel, notant à cet égard que le CCG a également salué la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 31 octobre dernier.

Le diplomate a relevé que le communiqué final du Sommet a hautement salué la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de soumettre l'initiative d'autonomie au Conseil de sécurité de l'ONU, et de décréter le 31 octobre de chaque année fête nationale sous le nom "Fête de l'Unité", reflétant la vision du Souverain concernant la défense de l'intégrité territoriale et le renforcement de la stabilité du Royaume.

Les positions exprimées dans le communiqué final du sommet du CCG reflètent la profondeur des liens fraternels qui unissent le Royaume du Maroc aux pays du CCG, et mettent en lumière la solidité du partenariat stratégique entre les deux parties, a noté M. Mansouri.

Le Conseil suprême du CCG a aussi souligné l'importance du respect des principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures, conformément aux normes et conventions internationales en vigueur, ce qui constitue, a dit l'ambassadeur, un pilier fondamental pour le renforcement de la sécurité, de la stabilité et de l'intégrité territoriale des pays.

Le Conseil suprême du CCG consacre, depuis des années, des paragraphes au Royaume du Maroc dans sa déclaration finale, ce qui reflète, a observé M. Mansouri, la position privilégiée dont jouit le Royaume parmi les pays du CCG.

Le diplomate a, en outre, affirmé que le Maroc continuera d'œuvrer, dans un esprit de sincérité et de partenariat, avec les pays frères du CCG pour mettre en œuvre le plan d'action commun et développer la coopération dans tous les domaines, "afin de servir les intérêts suprêmes de nos pays et renforcer leur stabilité".

Et l'ambassadeur de souligner que les positions des pays frères du CCG concernant l'intégrité territoriale du Maroc interviennent à un moment où la question du Sahara marocain connaît une dynamique internationale marquée par la reconnaissance croissante de la marocanité du Sahara et le soutien à l'initiative d'autonomie comme solution réaliste et crédible en vue de mettre fin à ce conflit artificiel.