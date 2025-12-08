Maroc: Exposition 'Art du Volcan' en célébration des 2500 ans de la fondation de Naples

L'ambassade d'Italie et l'Institut culturel italien de Rabat présentent, du 8 décembre au 11 janvier au Palais des institutions italiennes à Tanger, l'exposition "Arte dal Vulcano" (Art du Volcan), et ce à l'occasion des 2500 ans de la fondation de Naples.

Organisée en collaboration avec la Direction générale pour la diplomatie publique et culturelle du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et sous l'égide du Comité national Neapolis 2500, l'exposition raconte la vitalité et la continuité de la tradition artistique napolitaine et campanienne, à travers des oeuvres allant de l'après-guerre à nos jours.

Selon un communiqué des organisateurs, le titre évocateur renvoie au Vésuve comme symbole d'énergie, de créativité et de capacité de régénération, des caractéristiques qui ont toujours marqué la production artistique de la ville de Naples.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le commissariat scientifique est assuré par Angela Tecce, présidente de la Fondation Donnaregina pour les Arts contemporains Musée Madre, et Claudia Borrelli, responsable de la collection du Musée Novecento à Naples au Castel Sant'Elmo, qui ont conçu un parcours capable de valoriser la pluralité des langages et des visions du territoire campanien, offrant au public international un regard actualisé sur la scène artistique napolitaine.

Le parcours présente 29 oeuvres, dont des peintures, sculptures, photographies et installations, issues des collections publiques napolitaines du Madre - Musée d'art contemporain Donnaregina, et du Musée Novecento à Naples au Castel Sant'Elmo, signées par certains des artistes contemporains les plus représentatifs: Marisa Albanese, Carlo Alfano, Antonio Biasiucci, Paolo Bini, Tomaso Binga, Diego Cibelli, Alessandra Cianelli, Francesco Clemente, Giulio Delvè, Maria Adele Del Vecchio, Sergio Fermariello, Eugenio Giliberti, Mimmo Jodice, Nino Longobardi, Luigi Mainolfi, Domenico Antonio Mancini, Giuseppe Maraniello, Raffaela Mariniello, Umberto Manzo, Raffaela Naldi Rossano, Mimmo Paladino, Giulia Piscitelli, Paolo Puddu, Luciano Romano, Rosy Rox, Marinella Senatore, Lorenzo Scotto di Luzio et Ernesto Tatafiore.

L'inauguration sera accompagnée d'un moment musical mêlant art et tradition: la voix d'Emilia Zamuner et la guitare d'Alessandro Morlando interpréteront des pièces du répertoire classique napolitain, grâce à la collaboration avec le Comité national italien de la musique et le soutien (CIDIM) du ministère italien de la Culture.

L'exposition s'inscrit dans le cadre symbolique du bicentenaire des relations diplomatiques entre l'Italie et le Maroc, renforçant le lien culturel profond entre les deux pays, fait savoir le communiqué, notant qu'"Arte dal Vulcano" constitue ainsi une importante occasion de diplomatie culturelle, promouvant à l'étranger la connaissance du patrimoine créatif italien et des musées qui le préservent.

Le choix du Palais des institutions italiennes à Tanger, joyau de l'architecture mauresque, confère à l'exposition une valeur symbolique particulière: un lieu de rencontre où la mémoire de Naples, avec son énergie inépuisable, dialogue avec la vitalité cosmopolite de Tanger, ville témoin de mille traditions et influences méditerranéennes, précise la même source.

Cité par le communiqué, l'ambassadeur d'Italie au Royaume du Maroc, SEM. Pasquale Salzano a affirmé: "Avec Arte dal Vulcano, nous célébrons non seulement les 2500 ans de la Fondation de Naples, mais aussi l'extraordinaire vitalité de sa scène artistique contemporaine, capable de se renouveler sans jamais perdre le lien avec des racines millénaires".

"C'est un hommage à la créativité italienne, née d'une terre forte, intense et ouverte sur le monde. Présenter cette exposition à Tanger, au coeur du bicentenaire des relations diplomatiques entre l'Italie et le Maroc, signifie mettre en valeur un dialogue culturel profond, fondé sur une histoire partagée, sur la Méditerranée et sur une vision commune de l'avenir", a souligné l'ambassadeur.

La directrice de l'Institut culturel italien de Rabat, Carmela Callea, a pour sa part déclaré que "l'Institut culturel italien de Rabat est particulièrement heureux d'accueillir cette exposition, dans le cadre des célébrations du 2500e anniversaire de la fondation de Neapolis, consacrée à la création artistique contemporaine.

"Cette exposition témoigne de la manière dont l'art italien, tout en dialoguant avec sa tradition, continue d'évoluer. Elle se veut un moment de réflexion sur l'art de Campanie et de Naples, dont l'énergie dynamique lui permet d'interagir avec des formes artistiques qui transcendent les frontières géographiques et temporelles", a-t-elle ajouté.