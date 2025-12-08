Afrique: Technopark - Lancement du siège de Renew Capital pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest au Maroc

Technopark et Renew Capital ont signé, jeudi à Casablanca, un partenariat stratégique marquant le lancement officiel du siège de Renew Capital pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest au Maroc. Ce partenariat confirme le leadership du Maroc dans la promotion de la coopération Sud-Sud, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, de la technologie et de l'investissement, indique un communiqué de Technopark.

Présente sur le continent depuis plus d'une décennie, avec une croissance initiée en Afrique de l'Est, Renew Capital étend désormais ses opérations vers l'Ouest et le Nord, connectant le Maroc à des écosystèmes d'innovation dynamiques à travers l'Afrique. Dans le cadre de cette collaboration, Renew Capital accompagnera les entrepreneurs marocains et nord-africains dans leur expansion vers les marchés d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Est, tout en créant des passerelles pour connecter les institutions marocaines aux nouvelles opportunités africaines. L'objectif est de contribuer à transformer les startups marocaines et africaines en champions régionaux capables de se développer au-delà de leurs marchés d'origine.

"Notre ambition est de soutenir des entrepreneurs ambitieux et de les aider à croître à l'échelle du continent", a dit Laura Davis, Managing Partner et Co-CEO de Renew Capital, citée dans le communiqué.

Et d'ajouter : "L'esprit entrepreneurial du Maroc et sa position stratégique en font une base idéale pour nos opérations en Afrique du Nord et de l'Ouest. Grâce à ce partenariat, nous bâtissons un pont entre le Maroc, l'Afrique de l'Est et d'autres régions dynamiques du continent", rapporte la MAP.

De son côté, Nihal Grii, Country Manager de Renew Capital au Maroc, a souligné que le Maroc se trouve au carrefour des marchés les plus prometteurs du continent.

"Nous observons une dynamique exceptionnelle : un vivier de talents remarquable, des institutions engagées et une réelle volonté de renforcer les liens avec le reste de l'Afrique. A travers ce partenariat avec Technopark, nous souhaitons consolider le rôle du Maroc en tant que passerelle pour l'innovation africaine et accompagner les entrepreneurs dans la construction d'entreprises capables de se développer à l'échelle continentale", a-t-il soutenu.

Organisée au Technopark de Casablanca, la cérémonie de signature a réuni des acteurs de l'écosystème de l'innovation, des représentants diplomatiques ainsi que des partenaires du secteur privé, réaffirmant le rôle du Maroc en tant que hub régional pour la technologie, l'investissement et la collaboration africaine.