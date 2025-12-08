Afrique: Le Maroc, hub stratégique pour les investisseurs souhaitant accéder au marché africain

Le Maroc est un hub stratégique pour les investisseurs souhaitant intégrer le marché africain, comme l'Espagne peut servir de pont vers les marchés latino-américains pour les opérateurs économiques marocains, a souligné, mercredi à Madrid, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Intervenant lors de la rencontre entrepreneuriale Espagne-Maroc, M. Alj a indiqué que "notre partenariat économique peut devenir un vrai catalyseur de l'intégration entre l'Europe et l'Afrique, dans un contexte mondial marqué par la re-régionalisation des chaînes de valeur, les tensions commerciales et les perturbations logistiques qui présentent certes des défis, mais aussi de belles opportunités pour les chefs d'entreprise".

Mettant l'accent sur les domaines de coopération infinis entre le Maroc et l'Espagne, tels l'énergie, l'automobile, la sécurité alimentaire, l'industrie pharmaceutique, entre autres, le président de la CGEM a affirmé que les deux pays sont déterminés à renforcer encore plus le partenariat économique et commercial et à conquérir ensemble de nouveaux marchés, rapporte la MAP.

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a engagé une transformation profonde et remarquable à tous les niveaux, a-t-il souligné, notant que cette mutation ouvre aujourd'hui des perspectives particulièrement attractives pour nos partenaires, en premier lieu pour les entreprises espagnoles.

Grâce à ses atouts et à sa connectivité multidimentionnelle avec le continent africain - logistique, financière, économique et énergétique -, le Maroc s'impose comme un leader continental dans plusieurs domaines, dont l'automobile, l'énergie renouvelable, la gestion durable des ressources, et le textile, a-t-il dit.

Le Maroc est classé au 7ème rang mondial des clients de l'Espagne et au 3ème rang hors UE, après le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Le Maroc est également le principal marché africain de l'Espagne, absorbant à lui seul 61% des exportations espagnoles vers le continent africain et 79% vers l'Afrique du Nord, a fait savoir le chef du patronat, ajoutant que le Royaume se classe aussi 10e fournisseur mondial de l'Espagne et 4e hors Union européenne, après la Chine, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Cette rencontre entrepreneuriale Espagne-Maroc s'assigne pour objectif justement d'explorer les moyens d'aller encore plus loin. Les secteurs que nous avons identifiés offrent des opportunités claires et concrètes en matière de croissance, d'innovation et de création d'emplois, a-t-il relevé.

Organisée à la veille de la XIIIème Réunion de Haut Niveau entre les deux pays, cette rencontre entrepreneuriale a pour objectif de renforcer la coopération économique et de permettre aux entreprises espagnoles de s'informer des priorités du gouvernement marocain en termes de commerce et d'investissements.

Réunissant des chefs d'entreprise marocains et espagnols, cette rencontre, organisée conjointement par le Conseil économique Maroc - Espagne (CEMAES), la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM), la CEOE et la Chambre de commerce espagnole, confirme la volonté des deux pays amis et voisins, unis par un partenariat historique et multidimensionnel, de renforcer leurs relations économiques.

Le forum d'affaires a réuni notamment, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Oscar Puente, la secrétaire d'Etat chargée du Commerce, Amparo Lopéz Senovilla.

Ont également été présent l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki, ainsi que plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises marocaines et espagnoles.