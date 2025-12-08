Cameroun: La gendarmerie en crise face aux scandales de corruption et de violences

8 Décembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Le prestige de la gendarmerie camerounaise, longtemps crainte et respectée, s'érode dangereusement au gré d'affaires scandaleuses. L'image d'un corps d'élite a laissé place, dans une partie de l'opinion, à celle d'un refuge de « pourris et de ripoux ». Les récents incidents de Meiganga, où un gendarme camerounais a publiquement giflé un chauffeur pour une histoire d'argent, et de Dschang, où un autre a tiré sur les pneus d'un véhicule en plein jour pour 2000 FCFA, illustrent une dérive inquiétante. Ces actes de violence gratuite et de corruption flagrante symbolisent une perte de repères et sapent l'autorité de l'institution.

Face à cette crise de confiance, les efforts d'assainissement du Secrétariat d'État à la Défense (SED), comme les sanctions internes ou les visites inopinées de hauts responsables sur les axes routiers, semblent insuffisants. Ils sont systématiquement dilués par la persistance de comportements voyous au sein même du corps. Certains officiers et officiers supérieurs, obnubilés par l'appât du gain, organiseraient un système de « collecte » forcée le long des routes, soumettant leurs subordonnés « routiers » à cette pratique illégale. Les fruits de cette rapine seraient ensuite partagés à différents échelons de la chaîne de commandement, alimentant un cycle de prédation et d'impunité.

L'affaire de Meiganga, tout comme celle de Dschang, n'est malheureusement pas un cas isolé mais le symptôme d'un malaise profond. Pour retrouver sa crédibilité, la gendarmerie doit engager un nettoyage bien plus radical. La pression citoyenne, amplifiée par les réseaux sociaux, et une volonté politique ferme sont indispensables pour mettre fin à ces pratiques qui discréditent l'uniforme et fragilisent le lien essentiel avec la population. L'institution est à un croisement : se réformer en profondeur ou voir son autorité continuer de s'effriter.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.