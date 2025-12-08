Congo-Kinshasa: Projet de Loi des Finances 2026 - Le Rapporteur Jacques Djoli annonce sa finalisation imminente !

« On est en face de finalisation de cette loi, Il y a eu quelques problématiques en terme de cadrage macro-économique. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc, après la loi relative à la reddition, qui est déjà au niveau du Sénat, je crois qu'au début de cette semaine, après le discours sur l'état de la Nation du Chef de l'Etat, qui intervient ce 8 décembre 2025, on va voter la loi des finances. Et le Sénat, qui doit intervenir en deuxième lecture mais qui est déjà plus ou moins associé dans les discussions de manière informelle, va adopter le texte et puis nous saurons remplir la mission constitutionnelle de cette session de septembre mais aussi les autres activités importantes », a souligné Jacques Djoli, Rapporteur à l'Assemblée Nationale.

Par ailleurs, le Rapporteur Djoli s'est félicité de l'entérinement de l'Accord de paix de Washington par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Porte-parole de la Chambre du Parlement a précisé ce texte sera in fine examiné par les élus du peuple, conformément à la procédure légale.

« Je crois qu'il faut d'abord commencer féliciter le Chef de l'État, qui nous a amené à ce tournant historique. Le Président Félix Tshisekedi a signé à cette architecture d'accord et, comme vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, lorsque le Gouvernement prendra les choses en main, il nous transmettra cet accord pour la mise en oeuvre des autres dispositions constitutionnelles prévues, notamment à l'article 214. L'Accord de paix de Washington focalise les espérances du peuple congolais mais aussi leurs inquiétudes par rapport à la situation sur le terrain », a expliqué le Professeur Jacques Djoli Eseng'Ekeli, qui s'est également prononcé sur le discours sur l'état de la nation que le Président de la République va prononcer devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès.

« Nous sommes sûrs que le Chef de l'État va nous donner des orientations, non seulement sur cet Accord mais sur les perspectives de prospérité et de développement de notre pays, pour l'année 2026, après dressé le tableau de tout ce qui avait été fait en 2025 », a-t-il indiqué.