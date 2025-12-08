Sénégal: Clôture du tour aérien du Sénégal en Ulm - Un élan national pour démocratiser le ciel

L'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor a accueilli hier, dimanche 7 décembre, la cérémonie conjointe de la Journée internationale de l'aviation civile et de la clôture du premier Tour aérien du Sénégal 2025 en ULM, un événement salué comme une avancée majeure pour l'ouverture de l'aviation au grand public.

En présidant la cérémonie, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a souligné la portée « symbolique, historique et stratégique » de cette initiative qui, pour la première fois, fait parcourir le pays par des ultra-légers motorisés afin de rapprocher l'aéronautique des communautés. Le ministre a rappelé que ce Tour ULM matérialise l'ambition d'un Sénégal où « l'aviation appartient à tous », tout en rendant hommage aux pionniers du secteur et aux forces de défense mobilisées pour la sûreté.

Ce 7 décembre marque aussi l'obtention récente par le Sénégal de deux certificats du Président du Conseil de l'OACI, récompensant la rigueur du système de supervision national. Un succès collectif salué par le ministre, qui y voit « un gage de crédibilité renouvelée » ainsi qu'un encouragement à poursuivre la modernisation voulue par le président Bassirou Diomaye Faye.

Le moment fort de la journée reste cependant la célébration de ce Tour aérien inédit, entamé le 30 novembre. Pendant huit jours, les ULM ont relié AIBD à Saint-Louis, Matam, Bakel, Tambacounda, Sédhiou, Cap Skirring ou encore Toubacouta, traversant fleuves, plaines, forêts et savanes. Pour Dr Diaga Basse, Directeur général de l'ANACIM, ce périple constitue « un moment exceptionnel » : à chaque escale, les baptêmes de l'air ont émerveillé des centaines d'enfants découvrant pour la première fois leur localité vue du ciel. Les pilotes, les autorités locales et les équipes techniques ont créé partout une véritable communion autour de l'aéronautique.

Le DG de l'ANACIM a particulièrement salué l'engagement de l'Armée de l'air, de la Gendarmerie et des pilotes du Comité ULM de Saly, ainsi que la figure emblématique du Commandant Mame Rokhaya Lô, devenue l'inspiration de nombreuses jeunes filles. Il a également annoncé le lancement prochain de la préparation de la deuxième édition, appelée à devenir un rendez-vous annuel.

De son côté, le Général El Hadj Niang, Chef d'état-major de l'Armée de l'air, a rappelé que l'événement s'inscrit dans une dynamique nationale de démocratisation du secteur. Selon lui, ce Tour aérien a « révélé les richesses économiques et touristiques » des régions, tout en montrant que l'aéronautique n'est pas un domaine réservé à quelques initiés. Il a insisté sur le rôle croissant de l'Armée de l'air dans la formation et la souveraineté aéronautique grâce aux partenariats avec AIBD et Air Sénégal.