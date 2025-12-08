Afrique: CAN 2025 et COJOJ2026 - Diagna et Lekjaa renforcent l'axe Dakar-Rabat

8 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par O.D

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, a reçu ce samedi 6 décembre au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, le président du Comité National Olympique et Sportif du Sénégal et président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, dans le cadre d'une visite visant à renforcer la coopération et l'échange d'expertises entre le Maroc et le Sénégal, informe un communique parvenu à notre rédaction.

Au cours de cette rencontre, précise la même source, les deux parties ont présenté leurs expériences respectives dans la gestion des événements sportifs, tout en soulignant l'importance de la concertation continue pour développer les capacités organisationnelles.

Lors de cet accueil, M. Lekjaa a invité la délégation sénégalaise à accompagner quotidiennement les équipes du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, dans le but d'échanger les expertises de terrain et de renforcer le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la gestion des compétitions sportives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le président de la Fédération a également présenté un exposé sur les préparatifs liés à la CAN 2025, réaffirmant la solidité des relations d'amitié et de fraternité unissant le Maroc et le Sénégal, ainsi que leur coopération continue dans plusieurs domaines, notamment celui du sport.

La rencontre s'est déroulée en présence de Son Excellence l'Ambassadrice de la République du Sénégal au Maroc, Mme Marième Dial.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.