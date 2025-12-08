Afrique Centrale: Est de la RDC - Un rapport de l'ONU relance les accusations croisées entre Kinshasa et Kigali

Le groupe d'experts sur la RDC a livré son dernier rapport sur la crise dans l'est du pays, alors que, officiellement, chaque partie s'est engagée à un cessez-le-feu, que ce soit à Washington ou à Doha. Mais, selon les Nations unies, malgré les avancées diplomatiques, la situation sécuritaire continue de se dégrader, avec des affrontements d'une violence croissante.

C'est un rapport qui risque de provoquer des remous à Kinshasa, à Goma... et à Kigali.

Le groupe d'experts de l'ONU sur la RDC vient de transmettre son rapport à mi-parcours, un document que RFI a pu consulter avant sa publication.

Les experts y pointent d'un côté des responsables de l'armée congolaise accusés de maintenir des liens avec les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), groupe considéré par Kigali comme génocidaire, et de l'autre, Kigali, accusé non seulement de soutenir l'AFC/M23, mais aussi de déployer ses troupes en territoire congolais et d'y commettre des exactions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Entre 6 000 et 7 000 militaires rwandais encore déployés dans les deux Kivu

Selon les experts de l'ONU, certains militaires rwandais seraient présents jusque dans la police de l'AFC/M23.

Depuis avril 2025, des unités de la Rwanda Defence Force (RDF) ont mené des opérations conjointes avec l'AFC/M23 pour tenter de neutraliser le FDLR. Des interventions documentées par les experts onusiens qui, d'après le rapport, n'ont pas permis de cibler les dirigeants des FDLR dans la province du Nord-Kivu.

Le document décrit aussi une extension de la présence AFC/M23-RDF dans une autre province, le Sud-Kivu, sur plusieurs axes entre Walungu, Mwenga, Uvira et Kalehe, avec un appui au Twirwaneho, un autre mouvement affilié à l'AFC/M23.

Les experts estiment entre 6 000 et 7 000 le nombre de militaires rwandais encore déployés dans les deux Kivu.

Kigali et l'AFC/M23 démentent systématiquement ces accusations.

Une coopération persistante avec les FDLR

De son côté, Kinshasa continue de s'appuyer sur les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les VDP/Wazalendo, comme force de procuration pour contenir l'AFC/M23 et les troupes rwandaises.

Le rapport pointe aussi une coopération qui persiste avec les FDLR, malgré les engagements officiels à neutraliser ce groupe.

Depuis juin 2025, VDP/Wazalendo et les FDLR mènent des incursions et des embuscades contre l'AFC/M23 et la RDF, pour reprendre des positions ou perturber leurs lignes d'approvisionnement.

Autre révélation du rapport : lorsque les FARDC ont officiellement appelé les FDLR à désarmer en octobre, cette annonce a créé des tensions. Selon les experts, certains responsables congolais ont ensuite cherché à rassurer les FDLR sur la poursuite de leur coopération.