Sénégal: Le projet de budget du ministère des Infrastructures arrêté à plus de 716 milliards de francs CFA

8 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le projet de budget 2026 du ministère des Infrastructures, examiné lundi à l'Assemblée nationale, a été arrêté à la somme de 728 milliards 427 millions 280 mille 128 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et de 716 milliards 129 millions 572 mille 271 milliards de francs CFA en crédits de paiement (CP).

Selon un rapport parlementaire, "les variations annuelles des crédits ne pourront pas être appréciées" dans le cas de ce ministère, étant donné que le département est une nouvelle création.

Ce projet de budget est donc établi par programme, dont celui concernant l'équité territoriale et le développement des pôles, avec des dépenses s'élevant à 73.219.406.477 de francs CFA en AE et 68.219.406.477 de francs CFA en CP.

Les dépenses du programme relatif aux infrastructures portuaires et aéroportuaires sont estimées à 12 610 159 276 de francs CFA en AE et 8 565 159 276 de francs CFA en crédits de paiement CP.

Le programme relatif au développement, à la gestion et à l'entretien des infrastructures de transport routières et ferroviaires va bénéficier 486 890 317 761 francs CFA en AE et 483 637 609 904 de francs CFA en crédits de paiement (CP).

Le troisième programme porte sur les infrastructures sociales et administratives, pour des dépenses évaluées à 155 209 145 614 de francs CFA en AE et en crédits de paiement CP.

