Sénégal: UGB - la CESL lève temporairement son mot d'ordre

Saint-Louis — La Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL) annonce avoir décidé de suspendre temporairement son mot d'ordre de grève, en attendant la concrétisation des promesses des autorités relativement aux réponses à apporter aux revendications de la structure.

Une délégation des étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) avait rencontré le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, le 4 décembre dernier.

Ce séjour à Dakar a permis à la délégation de l'UGB de s'entretenir avec ces deux autorités mais aussi d'échanger "par correspondance" avec le Premier ministre Ousmane Sonko, selon un communiqué.

Les échanges entre les étudiants et les autorités ont porté sur "la quête objective d'une sortie de crise [sans] se compromettre", indique le texte.Il ajoute que les étudiants ont insisté sur leurs "revendications majeures" liées à l'accès au wifi, à l'achèvement des chantiers de l'université et au paiement des allocations étudiantes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sur cette base, ils ont pris la décision de lever temporairement leur mot d'ordre après deux semaines de mouvement, "en attendant le respect des engagements pris par les autorités que sont l'installation prochaine d'un satellite pour améliorer la connexion Internet, la reprise des chantiers et le paiement des bourses et subventions, avec des rappels prévus dès janvier et février 2026".

Selon le communiqué, la Coordination des étudiants de Saint-Louis, invite en conséquence les étudiants à reprendre les cours, mais en cas de non-respect des promesses faites, elle dit se réserver "le droit de reprendre la mobilisation".