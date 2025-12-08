Sénégal: Championnat rugby à VII élite - INSEPS nouveau leader de la zone de Dakar

Dakar — L'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de Dakar est le nouveau leader de la zone Dakar du championnat national de rugby à VII élite, dont la troisième journée s'est jouée ce week-end.

L'INSEPS, avec un total de 39 points, reprend la tête du classement à l'Association sportive des forces armées (ASFA), qui occupait la première place à la fin des deux premières journées du championnat national de rugby à VII élite, dénommé "GOOR7's".

L'équipe universitaire s'est imposée 12-0 contre les Panthères de Yoff, avant de dominer largement Pikine et les Requins XV, sur le même score de 21-0.

L'ASFA, désormais 2e avec 37 points, a infligé une lourde défaite à On s'en fout le score (45-0), puis s'est imposée face aux Dragons VP (17-10), avant de s'incliner de justesse contre Jambars XV (12-14).

Les Panthères de Yoff, avec 31 points, reprennent la troisième place aux Dragons VP, qui comptent également 31 points mais sont relégués au quatrième rang en raison d'une différence de points moins favorable (+76 contre +94). Le club de Yoff a battu Requins XV et Pikine (21-0), mais s'est incliné contre l'INSEPS (0-12).

Les Dragons VP ont dominé tour à tour On s'en fout le score (26-7) et l'ASFA (17-10), avant de s'incliner face à Jambars XV (0-20), cinquième avec 30 points. L'équipe des Jambars XV avait également battu l'ASFA (14-12) et On s'en fout le score (21-0). Ce dernier club reste sixième au classement général avec 17 points après trois revers lors de cette troisième journée.

Pikine occupe la septième place avec 12 points. Les Requins XV, qui n'ont toujours pas engrangé le moindre point, ferment la marche.La saison 2025-2026 de rugby à VII élite a débuté le 2 novembre dernier au camp général Mountaga Diallo de Bel Air, à Dakar.

Quinze équipes participent au tournoi, réparties en trois zones :

- Zone Dakar : ASFA, On s'en fout le score, Requins XV, Panthères de Yoff, Jambars XV, Dragons VP, Pikine et INSEPS

- Zone Centre : KRAC de Thiès, Koutal RC, Jang RC et Gandiaye

- Zone Sud : Acanton, Kadiakéne Mlomp et Casamançaise RC