Sénégal: Ligue 2 - NGB s'incline pour la première fois, mais conserve son fauteuil de leader

8 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe de Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB), leader de la Ligue 2 de football, a enregistré dimanche sa première défaite de la saison, en s'inclinant (0-1) devant le Dakar Université club (DUC).

Après une série de quatre victoires d'affilée et un nul, NGB chute face aux étudiants de Dakar.

L'équipe de Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie conserve toutefois son fauteuil de leader avec 13 points (+6), mais se voit talonner par le surprenant promu, Guelwaars de Fatick.

Les Fatickois ont battu (2-1) le Ndiambour de Louga et pris la deuxième place au classement à un point du leader (12 points). L'AS Douanes a fait une bonne opération en allant battre (1-0) l'AS Kaffrine. Les gabelous complètent le podium avec 11 points au total.

Voici les résultats enregistrés à l'issue de la sixième journée :

Essamaye-Oslo (0-0), Guelwaars Fatick-Ndiambour (2-1), Téranga SC-AS Bambey (0-0), Amitié FC-Diambars (0-0), AS Kaffrine-Douane (0-1), DUC-NGB (1-0), Thiès FC-Jamono de Fatick (1-0), ASC Saloum-Port (2-1)

