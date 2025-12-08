Sénégal: Tournoi national de mini-football - Les matchs des quarts de finale prévus mardi

Dakar — Le match devant opposer l'Académie Médina Ndayane à UCAD Sporting Club est l'une des affiches des quarts de finale du premier tournoi national de mini-football, a-t-on appris de l'Association pour la promotion du mini-football au Sénégal (APMFS).

Le programme des quarts de finale, programmés mardi au Complexe sportif de l'UCAD, a été dévoilé dimanche à l'issue de la troisième journée de la phase de poules de ce tournoi qui se poursuivra jusqu'au 15 décembre prochain

En plus de l'opposition entre Académie Médina Ndayane et UCAD Sporting Club, il y a les matchs Africa Football Élite-Be Sport Académie, Temple Foot - Dakar Mini-Foot et Leister Football Campus-AS Kora.

Le mini-football est une variante du football à effectif réduit. Il se joue souvent à cinq contre cinq, mais les équipes peuvent compter jusqu'à neuf joueurs.

Dans ce tournoi, chaque équipe comprend six joueurs, dont le gardien. Les matchs se déroulent sur un terrain synthétique de 50 mètres de long sur 30 mètres de large, en deux périodes de 25 minutes chacune.

Cette discipline est ouverte aux amateurs comme aux professionnels. Le Sénégal avait participé à la quatrième édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de mini-football, du 14 au 25 juillet 2025, à Derna, en Libye, remportée par le pays hôte.

La CAN de mini-foot est organisée par la Confédération africaine de mini-football, créée en 2016 et membre de la Fédération mondiale de mini-football, indépendante de la FIFA.

Voici le programme complet des quarts :

· 16h : Académie Médina Ndayane - UCAD Sporting Club

· 17h : Africa Football Élite - Be Sport Académie

· 18h : Leister Football Campus - AS Kora

· 19h : Temple Foot - Dakar Mini-foot