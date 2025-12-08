Sénégal: Thiès - 134 jeunes reçoivent leur attestation de fin de formation en technique de pavage

Thiès — Cent trente-quatre jeunes de Thiès ont reçu dimanche leur attestation de fin de formation en technique de pavage, dans le cadre du Programme national de coopérative productive Solidaire (CPS), une initiative visant à structurer les jeunes en entités économiques autonomes pour garantir leur insertion professionnelle, a constaté l'APS.

Dans le cadre de la quinzaine de l'économie sociale et solidaire, le ministère de la Microfinance et l'Economie sociale et solidaire (MMES) avait procédé au lancement du programme des acteurs de Thiès en technique de transformation des produits locaux et d'appui à la mise en place des Coopératives productives solidaires (CPS).

"Ce programme que vous voyez aujourd'hui se déployer à Thiès, a débuté à Kébémer, qui était la zone pilote pour tester les modèles de CPS pavage", a rappelé la secrétaire générale dudit ministère, Ndèye Déguène Sow.

La remise des 134 attestations aux jeunes ayant achevé avec succès la formation en technique de pavage, "est une manière pour le ministère de vous rendre opérationnels, vous jeunes, afin que vous puissiez prendre part activement au marché aussi bien local, régional que national".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Ndèye Déguène Sow, le programme des Coopératives productives solidaires prévoit de former 100 jeunes par département, pour un objectif global de 4600 jeunes à former.

Ces chiffres "témoignent donc de l'ambition du ministère de structurer une main d'oeuvre qualifiée, autonome et répartie dans tous les départements du Sénégal", a-t-elle indiqué.

"Le modèle de pavage repose sur une vision simple, former, structurer et accompagner les jeunes et les femmes afin de créer une productivité locale capable de répondre à la demande croissante d'infrastructures pavées dans tout le pays", a soutenu Mme Sow.