Sénégal: La baisse du prix du carburant et la journée d'hommage de Pastef au menu

Dakar — La baisse des prix du carburant et du gaz butane et l'hommage rendu par le parti Pastef à ses militants victimes des évènements politiques survenus au Sénégal, entre 2021 et 2024, font partie des sujets les plus en vue dans la livraison de lundi de la presse quotidienne.

"Le gouvernement allège la note énergétique" des ménages, affiche le quotidien Le Soleil, au sujet de la baisse des prix du carburant et du gaz butane. "Cette mesure, prise le 6 décembre, est une première depuis 2023" et "vise à soulager les ménages éprouvés par l'inflation", selon le journal.

La nouvelle grille tarifaire des produits pétroliers a été rendue publique samedi par la Commission de régulation du secteur de l'énergie, précise le journal Le Quotidien, faisant état d'une baisse des prix du supercarburant, du gasoil, de l'essence ordinaire, de l'essence pirogue, entre autres produits pétroliers.

La journée d'hommage du parti Pastef à ses militants fait aussi le menu de la quasi-totalité des quotidiens, à l'image du Soleil. "Pastef rend hommage à ses martyrs, lit-on à la une de cette publication.

Le Soleil rapporte qu'à l'occasion de cet hommage, le président du parti au pouvoir, Ousmane Sonko, a "réaffirmé la volonté de l'Etat d'aller vers la justice complète et entière pour les ex-détenus et victimes de ces manifestations politiques" survenus entre 2021 et 2024.

"Je me tiens devant vous comme un frère, façonné par les mêmes larmes, les mêmes injustices", a déclaré M. Sonko, dans des propos repris à sa une par le quotidien L'Observateur, selon lequel le leader de Pastef a aussi appelé les militants du parti au pouvoir à la mobilisation.

"Sonko promet justice aux victimes", renchérit le quotidien L'As. "Dans des airs de grand tribun, écrit cette publication, Ousmane Sonko s'est érigé en véritable porte-voix des militants de son parti, non sans leur tenir un langage ferme".

Le président du parti Pastef a par ailleurs reconnu des divergences avec le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, "mais [cela] ne doit pas nous diviser", a ajouté Ousmane Sonko cité par le journal Le Quotidien.

"Il existe un vrai problème, en termes de posture du moment. Il y a quelque chose à laquelle on ne s'attendait point et qui est malheureusement là", a-t-il insisté dans d'autres propos rapportés par Source A.

Ousmane Sonko affirme avoir fait "le choix de ne jamais [se] soumette", affiche le quotidien Libération, qui revient dans le même temps sur les déclarations du président du parti Pastef relativement à sa candidature pour les prochaines élections. Il affirme que personne ne peut empêcher sa participation à ces consultations électorales, selon le journal.

"Après 2024, plus aucune élection sans ma candidature", titre aussi le quotidien L'info, en citant l'intéressé, dont les propos sur la question de sa candidature aux prochaines élections sont repris par plusieurs autres publications.

"Personne ne peut m'empêcher d'être candidat" aux prochaines élections, lit-on, par exemple, en première page de Walfquotidien. Source A le cite aussi : "Je ne vois pas une seule élection à laquelle je ne pourrai pas participer".