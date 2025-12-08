Afrique Centrale: Les FARDC bombardent par drones les positions du M23 à Masisi et Nyabiondo

Plusieurs positions de la coalition rebelle AFC-M23 sont pilonnées par des frappes aériennes des Forces armées de la RDC (FARDC) au cours des dernières 48 heures en territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Selon des sources locales concordantes, ce lundi 8 décembre au matin, une attaque aérienne à l'aide d'un drone militaire a visé une colline dans la localité de Katale, à une douzaine de kilomètres de Masisi-centre, dans le territoire de Masisi.

Selon plusieurs sources locales, cette opération est la troisième frappe aérienne contre des positions de l'AFC-M23 depuis le weekend, après quatre frappes enregistrées dimanche.Ces frappes ont touché la colline de Kahongole dominant Masisi-centre, une zone proche du bureau administratif, ainsi qu'une colline à Bukombo entre Masisi-centre et Nyabiondo.

Ces détonations ont semé la psychose auprès de la population locale. Heureusement, aucun civil blessé n'a été signalé, mais d'importants déplacements de population ont eu lieu à Bukombo dimanche.

Ces incidents font suite à d'autres attaques signalées samedi à Nyabiondo et Buhama. Des sources sécuritaires indiquent que l'armée multiplie ces frappes de précision en réponse aux « provocations des rebelles » des rebelles et à leurs tentatives de consolidation dans cette zone stratégique.

Accord de paix RDC-Rwanda

Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont signé un accord de paix visant à pacifier la région Est de la RDC, une zone affectée par des conflits armés récurrents depuis plusieurs décennies. Cet accord a été conclu sous l'égide du président américain Donald Trump, nouvellement réélu et investi en janvier 2025, qui a joué un rôle de médiation dans ce processus.

Malgré cet accord, les combats se sont intensifiés dans la région, soulignant la complexité et la sensibilité des tensions.