Afrique Centrale: Les FARDC bombardent par drones les positions du M23 à Masisi et Nyabiondo

8 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Plusieurs positions de la coalition rebelle AFC-M23 sont pilonnées par des frappes aériennes des Forces armées de la RDC (FARDC) au cours des dernières 48 heures en territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Selon des sources locales concordantes, ce lundi 8 décembre au matin, une attaque aérienne à l'aide d'un drone militaire a visé une colline dans la localité de Katale, à une douzaine de kilomètres de Masisi-centre, dans le territoire de Masisi.

Selon plusieurs sources locales, cette opération est la troisième frappe aérienne contre des positions de l'AFC-M23 depuis le weekend, après quatre frappes enregistrées dimanche.Ces frappes ont touché la colline de Kahongole dominant Masisi-centre, une zone proche du bureau administratif, ainsi qu'une colline à Bukombo entre Masisi-centre et Nyabiondo.

Ces détonations ont semé la psychose auprès de la population locale. Heureusement, aucun civil blessé n'a été signalé, mais d'importants déplacements de population ont eu lieu à Bukombo dimanche.

Ces incidents font suite à d'autres attaques signalées samedi à Nyabiondo et Buhama. Des sources sécuritaires indiquent que l'armée multiplie ces frappes de précision en réponse aux « provocations des rebelles » des rebelles et à leurs tentatives de consolidation dans cette zone stratégique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Accord de paix RDC-Rwanda

Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont signé un accord de paix visant à pacifier la région Est de la RDC, une zone affectée par des conflits armés récurrents depuis plusieurs décennies. Cet accord a été conclu sous l'égide du président américain Donald Trump, nouvellement réélu et investi en janvier 2025, qui a joué un rôle de médiation dans ce processus.

Malgré cet accord, les combats se sont intensifiés dans la région, soulignant la complexité et la sensibilité des tensions.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.