Congo-Brazzaville: 3ème édition du Gala de charité au profit des enfants autistes à Port-Marly, France

À l'initiative de Cedella Madina Tathy, l'association Cedestone de Port-Marly, près de Paris, a accueilli, le 6 décembre, la troisième édition du gala de charité au profit des enfants autistes, un événement incarnant à la fois la solidarité, l'humanité et l'engagement de toute une communauté en faveur de l'inclusion, de la dignité et de l'épanouissement des enfants les plus vulnérables. Parmi les invités, la présence du ministre conseiller à l'ambassade de la république du Congo, Armand Rémy Balloud-Tabawe.

Ce nouveau gala poursuit les mêmes objectifs que les éditions précédentes. Il permet à l'équipe de bénévoles de l'association présidée par Cedella Madina Tathy, de poursuivre la recherche permanente de la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle des personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme (TSA) et de leurs familles.

Lors de cette rencontre a été réalisée une collecte de fonds destinée à financer la construction d'un institut psychoéducatif et social à Brazzaville dénommé Warren. Cet institut servirait de lieu d'accueil et de prise en charge des enfants autistes et de leurs familles et ainsi, par l'éducation, permettrait de parvenir à la considération qu'un enfant autiste est un enfant comme tous les autres, un enfant qu'il faut accueillir, qui possède des droits et qu'il faut juste apprendre à comprendre pour mieux savoir l'accompagner.

Sensible à cette cause, l'ambassadeur Rodolphe Adada avait dépêché le ministre conseiller qui, particulièrement touché de la représentation diplomatique lui incombant, a tenu à saluer les invités, l'ensemble de ceux qui portent avec courage et amour la cause des enfants autistes, qualifiant ce rendez-vous solidaire de témoignage d'une persévérance admirable, d'une volonté inébranlable de faire entendre la voix de ceux qui, trop souvent, sont marginalisés, invisibles ou incompris. « Ce gala illustre combien, dans la douleur comme dans l'espoir, la solidarité peut devenir une force motrice capable de transformer les vies », a-t-il confié.

Dans son propos, il a rappelé que l'autisme, loin d'être une maladie à guérir à tout prix, est une manière différente d'être au monde, de percevoir, de communiquer, de ressentir et de s'exprimer. L'autisme mérite, non pas la pitié, mais le respect, la compréhension, l'accompagnement adapté et, surtout, l'amour inconditionnel.

Il a souligné que dans de nombreux pays, y compris en Afrique, les enfants autistes sont souvent victimes de rejet, de stigmatisation, de discrimination, voire d'abandon, faute de structures spécialisées, de professionnels formés, de politiques publiques ambitieuses et de campagnes de sensibilisation suffisantes.

Elogieux sur cette initiative et trouvant le mot approprié pour l'exprimer, Armand Rémy Balloud-Tabawe a tenu à ajouter : « l'engagement de l'association Cedestone en faveur des enfants autistes n'est pas seulement un acte de charité : il est un acte de justice sociale, de civilisation et de transformation profonde de notre regard sur la différence ».