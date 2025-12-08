Congo-Brazzaville: Maixent Raoul Ominga au Forum de Monaco sur l'hydrogène 2025

Le directeur général de la SNPC, Maixent Raoul Ominga, a porté haut la vision énergétique bas carbone de la République du Congo lors du Forum de Monaco sur l'hydrogène au cours duquel il a présenté la stratégie nationale articulée autour de l'hydrogène bleu, blanc et vert.

Maixent Raoul Ominga, directeur général de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), a participé au Forum de Monaco sur l'hydrogène les 1er au 2 décembre, un évènement international qui réunit chaque année des dirigeants politiques et industriels à débattre des défis et des opportunités liés à la transition énergétique.

Organisée par la Monaco Hydrogen Alliance, dont la SNPC est un membre leader, cette rencontre annuelle promeut l'utilisation de l'hydrogène renouvelable dans les secteurs de la mobilité et de l'énergie, et constitue une plateforme d'échanges pour renforcer les collaborations et partager les innovations du secteur.

Au cours de ces deux jours d'échanges, Maixent Raoul Ominga a présenté la vision énergétique de la République du Congo engagée dans la transition vers une économie bas carbone.

Une stratégie articulée autour de trois piliers majeurs.

Le premier pilier, celui de l'hydrogène bleu, repose sur la valorisation des réserves de gaz naturel du pays et la réduction du torchage. L'objectif étant de diminuer les émissions de carbone tout en exploitant de manière efficace les ressources nationales.

Le deuxième pilier met en avant l'hydrogène blanc fondé sur l'exploitation des indices géologiques prometteurs identifiés dans la région de la Cuvette. Il s'agit d'un potentiel encore largement inexploité, mais considéré comme stratégique pour l'avenir énergétique du pays.

Le troisième pilier concerne l'hydrogène vert issu du développement des ressources hydrologiques et solaires du Congo, notamment à travers le projet de pôle solaire-hydrogène. Ce volet vise à produire de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, consolidant ainsi l'ambition du pays à s'inscrire dans la transition énergétique mondiale.

Cette stratégie vise à positionner le Congo comme un acteur clé de la transition énergétique en Afrique centrale. Le pays entend promouvoir l'hydrogène propre comme un vecteur énergétique essentiel capable d'accélérer la décarbonation de son économie.

À travers cette vision exposée à Monaco, Maixent Raoul Ominga a montré la détermination de la SNPC à contribuer activement au développement de projets d'hydrogène propre et à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'énergie.