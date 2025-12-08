Pologne, 18e journée, 1Re division

Sans Gabriel Charpentier, non convoqué, Cracovie concède le nul 2-2 face à Lech.

République tchèque, 18e journée, 1re division

Jablonec bat Bohemians (1-0). Sans Beni Makouana, pas encore qualifié.

Roumanie, 16e journée, 2e division

Sepsi l'emporte à Tunari (2-0). Remplaçant, Mavis Tchibota est entré à la 90e+1.

Russie, 21e journée, 2e division

Matches nuls (0-0) pour Tula et Yenisey face à Neftekhimik et Volgograd. Erving Botaka Yoboma, averti à la 43e, et Emmerson Illoy-Ayyet étaient titulaires.

Avec 28 et 23 points, l'Arsenal Tula et Yenisey sont 10e et 13e.

Suisse, 16e journée, 1re division

Après deux défaites, Thoune reprend sa marche en avant en corrigeant Lucerne (4-1). Titulaire, Christopher Ibayi sert Labeau d'un ballon aérien. La suite est un régal : amorti poitrine en suspension et retourné du droit de l'attaquant martiniquais.

Remplacé à la 71e, il totalise 3 passes décisives pour 7 buts cette saison.

Lausanne est tenu en échec par Lugano (0-0). Avec Kévin Mouanga titulaire, mais sans Morgan Poaty, remplaçant.

Le Servette prend les trois points chez les Grassopphers de Zurich (1-0). Bradley Mazikou poursuit son intérim au poste de latéral droit, avec réussite. Averti à la 67e.

Au classement, Thoune est toujours premier avec 34 points, loin devant Lausanne et le Servette, 8e et 9e avec 10 et 20 points.

Suisse, 16e journée, 2e division

Lausanne-Ouchy chute à domicile face à Rapperswil (0-2). Sans Exaucé Mafoumbi, non convoqué.

Turquie, 15e journée, 1re division

Konyaspor et Yhoan Andzouana, titulaire, concèdent le nul 1-1 face à Rizespor.

Samsunspor chute sur la pelouse de Galatasaray (2-3). Avec Antoine Makoumbou titulaire devant la défense.

Turquie, 16e journée, 2e division

Eliminé en Coupe cette semaine, Erokspor bat Sakaryaspor (4-1). Sans Francis Nzaba, suspendu pour cumul de cartons jaunes.

Ukraine, 15e journée, 1re division

Le Polissya Zhytomhyr rentre bredouille de Lviv (0-1). Remplaçant, Borel Tomandzoto est resté sur le banc.