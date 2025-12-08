Congo-Brazzaville: Opportunités professionnelles - Un master class pour stimuler l'employabilité des jeunes

La filiale Congo d'Africa Global Logistics (AGL) et Congo Terminal, considérées comme mentors de la jeunesse congolaise, ont participé récemment à Brazzaville, à un master class cumulé à un appel à projets organisée par l'ONG Moyicare sous le thème « jeunes et engagés : transformez vos idées en projets innovants et durables ».

Plateforme d'opportunités professionnelles favorisant la rencontre entre jeunes talents, entreprises et experts, l'évènement a placé le développement durable et le numérique au cœur de l'innovation et l'employabilité des jeunes, à travers des sessions de formation, d'échanges et de mentorats.

Durant une journée, Aristide Ndjawe et Jean-Gilbert Zepho, respectivement directeur des Ressources Humaines Congo Terminal et Je responsable de l'Administration du personnel AGL, ont partagé leurs expertises en animant des ateliers de coaching individuel et collectif.

Une interaction qui visait à stimuler des entretiens d'embauche et à aider les jeunes à la conception de base des curricula vitae adaptés aux attentes des recruteurs. Les deux intervenants ont également présenté les métiers des secteurs portuaires, de la logistique et les opportunités professionnelles au sein des deux entreprises, notamment AGL et Congo Terminal.

« Nous recevons souvent des CV non-vendeurs ou des candidats qui ne savent pas se préparer efficacement aux entretiens d'embauche. Aider ces jeunes à avoir les atouts qu'il faut pour entrer dans le monde professionnel fait partie de nos valeurs », a indiqué Aristide Ndjawe, soulignant que : « En traitant la problématique en amont, nous avons plus de chance pour identifier nos futurs talents et trouver les profils totalement adaptés à nos besoins ».

La participation d'AGL Congo et Congo Terminal à ce master class témoigne de leurs engagements à œuvrer pour une jeunesse mieux formée et plus outillée. Œuvrant dans le secteur portuaire et de la logistique, ces entreprises encouragent les initiatives de formation et d'orientation au profit des jeunes talents. Elles se veulent des passerelles durables entre les jeunes et le monde professionnel afin de promouvoir l'emploi local.