Bénin: En pleine tentative de coup d'État, la France ciblée par la désinformation

Au Bénin, vingt-quatre heures après la tentative infructueuse de coup d'État, deux hauts gradés retenus en otage ont été libérés. Lundi soir, le président Patrice Talon a assuré que cette mutinerie ne resterait pas impunie. Si la situation s'est stabilisée sur le terrain, la désinformation, elle, ne désemplit pas sur les réseaux sociaux. La France est directement ciblée.

Tout commence dès les premières heures de cette tentative de putsch. Alors que la situation est relativement confuse et que les informations vérifiées arrivent au compte-gouttes, certains affirment, sans aucune preuve, qu'une partie du gouvernement béninois se serait réfugiée à l'ambassade de France. Le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a rapidement démenti cette fausse information.

Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur béninois, Alassane Seidou s'exprime dans une allocution diffusée sur la télévision nationale. Il assure que la tentative de coup d'État a été mise « en échec ». Des internautes avancent alors, à tort, que cette vidéo « aurait été générée par intelligence artificielle et diffusée par le Quai d'Orsay qui aurait piraté Bénin TV ».

En réalité tout est faux, la vidéo est bien réelle. Elle n'a pas été générée par intelligence artificielle, ni diffusée par le Quai d'Orsay.

L'armée française ciblée

La dernière rumeur en date cible cette fois l'armée française. À en croire une photo diffusée sur les réseaux sociaux, les mutins du Comité de la refondation militaire (CMR) auraient « abattu un aéronef de l'armée française au nord de Cotonou ».

Vérification faite, ce cliché n'a rien à voir avec la situation en cours au Bénin. Grâce à une recherche par image inversée (voir ici comment faire), nous avons retrouvé sa trace sur le site de l'agence de presse Reuters. Prise en Syrie par le photographe Mahmoud Hassano, cette photo montre en réalité un hélicoptère russe de l'armée syrienne détruit par les rebelles à l'aéroport militaire de Minnig. C'était il y a douze ans, en août 2013.

D'autres diffusent le même narratif avec la photo d'un Mirage-2000, un avion de chasse de fabrication française. Une nouvelle fois, c'est une fausse information.

Cette photo, prise par un journaliste de l'Agence France Presse, montre un Mirage 2000 à la base d'Hsinchu à Taïwan, le 9 avril 2023.