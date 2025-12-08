Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a promis que le progrès du pays ne sera pas freiné par les défis ni par les forces hostiles

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a réaffirmé la détermination de l'Éthiopie à avancer résolument vers la prospérité, affirmant qu'aucune épreuve, aucune provocation ni aucun complot ne pourra freiner l'élan national.

S'adressant à une foule immense réunie à Hosanna, dans l'État régional d'Éthiopie centrale, à l'occasion du 20e anniversaire de la Journée des nations, nationalités et peuples, il a rappelé l'engagement du pays à transformer chaque défi en tremplin, à consolider son unité et à préserver sa souveraineté.

Il a souligné que l'Éthiopie poursuivra sa marche, se renforcera et s'imposera comme un exemple de réussite pour le continent africain, grâce à la cohésion, à la résilience et à une vision collective.

« L'Éthiopie restera debout, l'Éthiopie prospérera et deviendra une source d'inspiration pour nos frères et soeurs d'Afrique », a-t-il proclamé.

Le chef du gouvernement a mis l'accent sur le rôle central de cette célébration annuelle, qui vise à réaffirmer l'ambition nationale commune et l'intérêt collectif que partagent tous les citoyens.

Il a insisté sur le fait que la diversité éthiopienne n'est pas une fracture, mais bien le socle de sa force.

Décrivant le pays comme une mosaïque de cultures, de langues et de traditions forgée par le dévouement, la sagesse et les sacrifices de son peuple, il a appelé à l'égalité de tous les citoyens et à une action collective pour offrir aux générations futures une Éthiopie renforcée et prospère.

Revenant sur les transformations en cours, il a cité les avancées constatées dans l'agriculture, les mines, le tourisme, la technologie et l'urbanisme.

« Nos villes se modernisent, nos zones rurales progressent, notre patrimoine retrouve son éclat et fait la fierté non seulement de l'Éthiopie, mais de toute l'Afrique », a-t-il souligné.

Il a également mentionné l'essor de l'agriculture irriguée, les efforts visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'exploitation croissante des ressources minières et touristiques du pays.

Selon lui, bâtir une prospérité durable nécessite davantage qu'un héritage d'indépendance : il s'agit d'une responsabilité assumée, en particulier par la jeunesse, appelée à poursuivre l'oeuvre de développement national.

Il a encouragé les jeunes à intensifier leurs efforts, rappelant que les Éthiopiens, sur l'ensemble du territoire comme dans la diaspora, ont déjà montré qu'une volonté forte peut transformer villes et régions.

Le Premier ministre a aussi insisté sur l'importance de reconnaître non seulement les défis du pays, mais aussi son immense potentiel encore inexploité.

« L'Éthiopie fait face à des difficultés, mais recèle aussi des opportunités considérables qu'il nous appartient de saisir », a-t-il affirmé.

Mettre en garde contre les tentatives des forces hostiles visant à exploiter les divisions internes, il a exhorté les citoyens à placer l'intérêt du pays au-dessus des ambitions personnelles.

Il a appelé à consolider la paix par le dialogue, à rejeter la corruption, à défendre la dignité du peuple et à s'ouvrir aux réformes et à la modernisation.

Enfin, il a invité les Éthiopiens à préserver leur unité, à favoriser la coopération et à protéger la dynamique positive déjà enclenchée.

« Nous avons commencé dans la paix et nous finirons dans la paix », a-t-il déclaré, réaffirmant que l'unité et une vision commune restent les fondations essentielles de la prospérité future du pays