Ethiopie: Une journaliste internationale a salué le Grand barrage comme un symbole majeur de l'autonomie africaine

Addis-Abeba — La journaliste et humanitaire internationale Sandra Peignel a salué le Grand Barrage de la Renaissance comme un puissant symbole de progrès continental et d'autonomie financière, lors de sa visite officielle sur le site cette semaine.

Les enfants et petits-enfants de grandes figures du panafricanisme et des artisans de la création de l'Union africaine ont effectué une visite au Grand barrage de la Renaissance.

Interrogée par l'Agence de Nouvelles Éthiopienne à cette occasion, Peniel a exprimé son admiration pour l'engagement de l'Éthiopie à construire le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique grâce à un financement exclusivement national, affirmant que ce projet constitue un véritable modèle pour l'autosuffisance du continent.

« C'est un plaisir d'observer un investissement aussi massif porté par le gouvernement éthiopien. L'Afrique est fière de ce qui a été accompli ici », a-t-elle déclaré. « Ce projet ne profite pas seulement à l'Éthiopie, mais aussi aux pays voisins. Le développement est véritablement en marche dans ce beau pays. »

En soulignant l'importance du financement 100 % éthiopien, la journaliste a affirmé que le GERD démontre qu'un pays africain peut mener et réussir un projet d'infrastructure majeur sans dépendre de ressources extérieures.

« L'indépendance financière prouvée ici mérite d'être saluée. L'Éthiopie démontre qu'elle peut prendre en charge ses propres grands projets », a-t-elle indiqué. « Investir des milliards pour sécuriser énergétiquement le pays et la région avec ses propres ressources est remarquable. »

Sandra Peniel a également souligné la fiabilité de l'approvisionnement électrique en Éthiopie, affirmant n'avoir constaté aucune coupure d'électricité durant son séjour, aussi bien à Addis-Abeba que dans d'autres régions.

Selon elle, le GERD jouera un rôle clé dans la stabilité énergétique nationale et régionale.

« Les pays frontaliers bénéficieront également de ce grand investissement », a-t-elle ajouté. « L'Éthiopie est un exemple pour le continent. Addis-Abeba est souvent appelée la capitale africaine, et ce que nous voyons ici reflète clairement ce leadership. »

La journaliste a adressé ses félicitations au gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed ainsi qu'à la Présidence de la République pour leur engagement continu dans la réalisation de ce projet historique.

« C'est un site paradisiaque qui reflète le meilleur de ce que l'Afrique peut accomplir », a conclu Peniel.