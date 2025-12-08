Addis-Abeba — Le Président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, a indiqué que la Journée des nations, des nationalités et des peuples d'Éthiopie a été marquée par une série d'activités mettant en avant l'égalité, consolidant la solidarité entre les communautés et contribuant à bâtir une paix durable ainsi qu'une prospérité commune.

La 20e édition de cette célébration se tient à Hosanna, dans la région d'Éthiopie centrale, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

Selon le Président Agegnehu Teshager, les deux décennies d'existence de ce festival illustrent clairement son importance dans le renforcement de l'unité multinationale du pays.

Il a rappelé que le rapprochement entre les peuples, le développement de relations fraternelles et la promotion des valeurs de coexistence constituent des piliers indispensables du processus de construction nationale.

« Ce festival marque une avancée significative dans la consolidation d'un fédéralisme authentique, fondé sur la reconnaissance et le respect égal de toutes les identités », a-t-il souligné.