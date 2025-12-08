Sénégal: Projet de budget 2026 - 716 milliards de F CFA pour le ministère des Infrastructures

8 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le gouvernement a arrêté le projet de budget du ministère des Infrastructures pour l'exercice 2026 à 728,43 milliards de F CFA en autorisations d'engagement et 716,13 milliards en crédits de paiement, lit-on dans le rapport parlementaire lu, ce lundi, à l'occasion de l'examen du projet de budget dudit département ministériel.

Créé récemment, le ministère ne dispose pas de données comparatives pour les exercices précédents.

Le budget est réparti entre cinq programmes : l'Équité territoriale et développement des pôles (68,22 milliards en CP), les Infrastructures portuaires et aéroportuaires (8,57 milliards en CP), le Transport routier et ferroviaire (483,64 milliards en CP), les Infrastructures sociales et administratives (155,21 milliards en CP) et le programme de Pilotage et coordination administrative (498 millions).

La part la plus importante est allouée aux investissements dans les infrastructures routières et ferroviaires, reflétant la priorité donnée à la modernisation du réseau national de transport. Le projet vise également à renforcer les infrastructures sociales, administratives et les pôles de développement territorial.

