Sénégal: Actu des « lions » - AIbrahim Mbaye splendide, Iliman décisif, Diao rassure

Quelques jours après sa défaite à Monaco (1-0), le Paris Saint-Germain devait se rattraper contre Rennes d'Habib Bèye. Face aux champions de France, les Rennais ont tenu 28 minutes avant de commencer à s'écrouler sur un doublé de Kvaratskhelia (28e, 67e) et un but de Mayulu (39e). Ibrahim Mbaye, entré à la 80e minute, s'est très vite mis en évidence.

L'attaquant de 17 ans a fait se lever tout le public du Parc des Princes avec un but splendide. À la suite d'une longue séquence de possession, servi dans l'axe, non loin de la surface de réparation, il déclenche une superbe frappe du droit qui finit dans la lucarne du gardien de Rennes complètement battu.

À l'issue de la rencontre, Ibrahim Mbaye a exprimé sa grande joie d'avoir inscrit son premier but au Parc des Princes. « On a tout fait pour assurer et maintenant on doit continuer sur cette longueur d'onde. On ne doit pas se stopper là. J'attendais ce moment-là depuis longtemps. J'espère que ce sera une longue série. 17 ans au Parc des Princes, c'est un rêve d'enfant. Même si je suis encore enfant. Il n'y a pas grand-chose à dire.

J'espère que ça va continuer », s'est félicité le néo-international sénégalais. Ce premier but dans l'antre du Psg va donner plus de confiance à Ibrahim Mbaye. Le jeune attaquant, qui pourrait faire partie de la liste de Pape Thiaw pour la Coupe d'Afrique des nations, est en bonne forme, même s'il n'est pas titulaire dans une attaque très fournie en joueurs de qualité. En Angleterre, pour le compte de la 15e journée, Iliman Ndiaye a encore été exceptionnel.

En l'absence d'Idrissa Gana Guèye, suspendu 3 matches pour un carton rouge, l'attaquant sénégalais a porté ses coéquipiers lors du succès face à Nottingham (3-0). Juste avant la pause, il a réalisé une magnifique chevauchée avant de donner une belle passe à Thierno Barry qui a inscrit son premier but en Premier League avec Everton. Les « Toffees » fi-niront par s'imposer sur la marque de 3 buts à 0. En Série A italienne, soulagement pour Assane Diao dont la récente blessure avait suscité des inquiétudes.

Le jeune attaquant de 20 ans est entré en jeu à la 46e minute face à l'Inter Milan. Auteur d'une bonne deuxième mi-temps, il a tenté beaucoup de choses sans trouver la faille. Il a effectué plusieurs courses sans ressentir de douleur. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour empêcher une lourde défaite de Côme sur la marque de 4 buts à 0. Auteur de 45 bonnes minutes, Assane Diao rassure quant à sa participation à la prochaine Can. À Pape Thiaw de faire son choix.