Congo-Kinshasa: Isaac Tshilumbayi salue l'apport stratégique de la semaine polonaise dans la coopération économique RDC-Pologne

Une nouvelle dynamique d'appui à la diplomatie économique et parlementaire entre la République démocratique du Congo et la Pologne a été relancée à Kinshasa. En qualité d'invité d'honneur, le Professeur Isaac Jean Claude Tshilumbayi Musawu a participé à la cérémonie d'ouverture officielle de la première édition de la semaine Polonaise, au chapiteau de l'hôtel Pullman.

Plusieurs personnalités du monde Sociopolitique et économique ont participé à ce forum économique notamment, des membres du Gouvernement et du bureau de l'Assemblée nationale ainsi que plusieurs partenaires et opérateurs économiques. Ce rendez-vous propice a été marqué par l'organisation des Panels thématisés, une série d'échanges d'informations et d'analyses axés sur les opportunités d'investissements. Ce cadre qui s'affirme désormais comme une ouverture majeure à la diplomatie parlementaire est un apport stratégique pour renforcer le partenariat entre les deux pays.

Pour la représentante personnelle du Chef de l'État, la Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka ; cet événement historique marque une nouvelle étape déterminante dans l'amitié et la coopération qui unissent la République démocratique du Congo et la Pologne.

Par ailleurs, elle a salué les efforts consentis pour relever les défis auxquels le pays fait face notamment l'amélioration du climat des affaires. Selon elle, le Gouvernement qui s'est engagé dans une phase de politique de transformation profonde et reste déterminé pour la transparence, la numérisation de l'administration publique et la modernisation des infrastructures prioritaires.

Prenant la parole au nom du parlement, le premier vice-président de la chambre basse, Isaac Jean Claude Tshilumbayi Musawu, a martelé sur la portée économique et stratégique de cette rencontre.

« Cet événement réunissant des décideurs politiques, économiques, acteurs publics et diplomatiques ; témoigne de la vitalité d'une relation bilatérale fondée sur l'amitié, la coopération une volonté partagée des perspectives de développement mutuel. Par cette initiative d'amitié Parlementaire, la coopération entre Kinshasa et Varsovie se renforce », a précisé, l'Honorable Isaac Jean Claude Tshilumbayi Musawu.

Il sied rappeler que cette première édition de la semaine Polonaise qui s'est tenue du 4 au 7 Décembre, est une initiative portée par l'Honorable Marie-Claire Kengo wa Dondo, Présidente de groupe d'amitié RDC-POLOGNE.

Elle a pour objectif de renforcer et de valoriser les relations Congolo-Polonaises en ouvrant de nouvelles possibilités d'échanges directs et de collaboration.