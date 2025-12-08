Congo-Kinshasa: Le VPM de la Défense Nationale en visite d'inspection à Kalemie

Atterri ce dimanche 7 décembre 2025 à l'aéroport de Kahinda dans la ville de Kalemie, le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Maître Guy Kabombo Muandiamvita a été accueilli au pied de l'avion par le Vice-Gouverneur de la province de Tanganyika ainsi que le commandant de la 22ème région militaire, le Général de brigade Eddy Kapend. Focus sur mission, Le VPM de la Défense Nationale a entamé sa visite d'inspection à l'Etat-Major Commandement de la 221e base navale où il a procédé à l'évaluation des avancées des travaux de patrouilleurs qu'il avait initié lors de sa précédente visite.

A cette occasion, une randonnée a été organisée en plein lac Tanganyika en vue d'évaluer la performance des matériels qu'ils utilisent.

Le patron de la Défense nationale s'est ensuite rendu au camp marin, 22e groupement naval où il a participé à un point de situation de garnison de Kalemie lui présentait successivement par le commandant du 22e groupement ainsi que le commandant du secteur opérationnel qui a tablé sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays qui demeure généralement calme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de ce point, le commandant du 22e groupement a également remercié le VPM Kabombo pour son implication dans la réhabilitation et la dotation des matériaux navigables qui leur ont permis de se remettre en opération sur le lac.

Pour faire d'une pierre deux coups, Maître Guy Kabombo a pris langue avec les femmes déplacées de Goma et Bukavu ainsi que les épouses militaires de Kalemie.

Tenant compte de la situation de ces déplacées, le Ministre de la défense a au nom du chef de l'État pris l'engagement d'améliorer leurs conditions. Il a dépêché les vivres pour leur permettre de mieux se ressourcer et a remis une enveloppe conséquente pour les épouses de Kalemie.

Notons que la mission du VPM de La Défense nationale s'inscrit dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des Fardc, Chef de l'Etat S.E.M Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de moderniser et renforcer la capacité opérationnelle des FARDC.