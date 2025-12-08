Le Directeur Général du Fonds de Promotion de l'Industrie (FPI), Hervé-Claude Ntumba Batukonke, a effectué, ce samedi 06 décembre, une visite officielle à la Zone Économique Spéciale (ZES) de Kin Malebo, située dans la commune de la N'sele, à l'est de la ville de Kinshasa. Cette visite stratégique s'inscrit dans la dynamique de repositionnement du FPI comme acteur central du financement et de l'accompagnement de l'industrialisation en République Démocratique du Congo.

Une prise de participation envisagée pour trois zones économiques stratégiques

La ZES de Kin Malebo fait partie d'un vaste programme porté par le partenaire privé SIDIC, qui a récemment approché le FPI pour une prise de participation dans le cadre du développement global de trois grandes zones économiques spéciales en RDC. Il s'agit de Kin Malebo à Kinshasa, de Kolwezi pour la transformation minière, et de Banana pour accompagner le projet stratégique du port en eau profonde.

A travers cette démarche, le partenariat vise à bâtir un véritable réseau national de pôles industriels, en cohérence avec la politique gouvernementale de transformation locale des matières premières, de création d'emplois et de diversification de l'économie congolaise.

Une zone industrielle de 530 hectares au potentiel logistique majeur

Reçu par Romain Deniel, Directeur Général d'ARISE RDC, le Directeur Général du FPI, accompagné de ses collaborateurs, a commencé sa visite par la découverte de la maquette complète de la Zone Économique Spéciale de Kin Malebo.

Cette zone industrielle s'étend sur 530 hectares, de la Route Nationale numéro 1 jusqu'au fleuve Congo, lui conférant un avantage logistique stratégique exceptionnel. Kin Malebo est ainsi appelée à devenir un hub industriel et logistique de référence, capable d'accueillir à la fois des industries de transformation, des plateformes de stockage, des services logistiques modernes et des infrastructures de soutien aux investisseurs.

Une descente de terrain pour apprécier l'avancement réel des travaux

Après une séance de travail technique avec les équipes d'ARISE, la délégation du FPI s'est rendue sur le site afin de constater l'état d'avancement des travaux. Cette descente de terrain a permis au Directeur Général du FPI de palper du doigt la réalité du chantier et d'évaluer concrètement le niveau d'exécution des infrastructures en cours.

A ce jour, 80 % des travaux de la première phase sont déjà exécutés, confirmant l'évolution significative du projet et la volonté des partenaires de respecter le calendrier de mise en exploitation.

Une ambition claire : renforcer l'attractivité économique de la RDC

Pour le partenaire ARISE RDC, l'objectif est clairement défini : renforcer l'attractivité industrielle et économique de la République Démocratique du Congo, en mettant en place un écosystème industriel complet, moderne, compétitif et durable.

Les projections annoncent la création de 20 000 emplois directs, un impact social majeur pour la population kinoise et nationale. Par ailleurs, plusieurs services de l'État seront installés sur le site sous forme de guichet unique, afin de faciliter les formalités administratives des entreprises et d'améliorer le climat des affaires en RDC.

Le FPI, investisseur stratégique du développement industriel

Pour le Fonds de Promotion de l'Industrie, cette démarche représente une opportunité stratégique majeure. À travers l'éventualité d'une prise de participation, le FPI entend s'affirmer comme acteur direct du développement industriel, au-delà de son rôle de financeur classique, tout en soutenant les entreprises locales et internationales appelées à s'implanter dans la zone.

Cette approche s'inscrit dans la nouvelle vision du FPI, axée sur des investissements structurants, productifs et générateurs de valeur ajoutée, au service de la transformation durable de l'économie congolaise.

Un partenariat public-privé au service de l'industrialisation

Développée par SIDIC, la Zone Économique Spéciale de Kin Malebo est le fruit d'un partenariat public-privé entre le Gouvernement congolais et la société privée de droit émirati ARISE. Elle figure aujourd'hui parmi les projets industriels les plus emblématiques de la dynamique actuelle d'industrialisation de la RDC.

Avec l'avancement notable des travaux et l'implication annoncée du FPI, la ZES de Kin Malebo s'affirme comme un levier stratégique de transformation économique, confirmant que l'industrialisation du Congo est désormais en marche, avec des résultats tangibles sur le terrain.