Ouverts le lundi 10 Novembre 2025, à l'Office de Gestion du Fret Multimodal, OGEFREM en sigle, les travaux de la Commission budgétaire exercice 2026, se sont clôturés, le vendredi 5 décembre 2025. La cérémonie solennelle de clôture, organisée en la salle des banquets de l'immeuble du siège, sous la conduite du DG de l'Ogefrem William Kazumba Mayombo, en présence de la Coordinatrice de l'Office, Madame Kumboneki, de tous les Directeurs et président de la délégation syndicale nationale, s'est déroulée dans une ambiance très détendue, doublée d'un sentiment du travail bien accompli.

C'est un moment qui a permis à tous les cadres et agents de l'Ogefrem de mesurer leurs forces, de reconnaitre leurs contraintes et de tracer un nouveau chemin réaliste et ambitieux vers un Ogefrem plus performant.

Plus pragmatique dans la célérité d'innover et de moderniser la gestion de l'Ogefrem, William Kazumba voudrait, dès l'entame de l'exercice prochain 2026, récupérer la souveraineté numérique de l'Office, tout en réduisant sensiblement le recours à des intervenants extérieurs pour l'encaissement des recettes.

En effet, dans sa nouvelle vision, le paiement des instruments de traçabilité comme : la FERI (Fiche Electronique de Renseignement à l'Importation), la FERE (Fiche Electronique de Renseignement à l'Exportation), et l'AD (Attestation de Destination) se fera désormais en ligne et directement dans les comptes de l'Office.

Ce qui va sans nul doute, renflouer les recettes de cet établissement public.

Tout en félicitant la Commission budgétaire, dirigée par le Directeur Naser Moko ainsi que tout son bureau pour le travail abattu, le patron de l'Ogefrem reconnait que le plus dur va devoir commencer : celui d'atteindre les objectifs fixés pour l'exercice 2026.

Pour y parvenir, le DG Kazumba mise sur la discipline, les sacrifices, l'abnégation et la détermination.

Le satisfécit du DG Kazumba

Le premier commandant à bord du navire Ogefrem, William Kazumba Mayombo se dit satisfait des agrégats dégagés lors des travaux, partant de ses projections d'avoir un budget ambitieux, optimiste et réaliste.

Se faisant, parties de USD 173.223.810 des produits et USD 143.707.061 des charges pour l'exercice 2025, la Commission budgétaire propose des prévisions budgétaires qui contiennent notamment, les produits prévisionnels de USD 207.063.936 des charges prévisionnelles de USD 162.859.662, ainsi qu'une marge brute d'autofinancement prévisionnelle de USD 44.204.274 dont la hauteur très appréciable est due à un accroissement de 20% des produits, et aussi à un effort de compression des charges pour que ces dernières, selon les estimations proposées, ne connaissent qu'un accroissement de 13%.

Accroitre les investissements

Au chapitre des investissements, le patron de l'Ogefrem envisage un sérieux et intense déploiement des infrastructures d'assistance aux chargeurs sur plusieurs points de la chaîne logistique multimodale des transports de la RDC.

Sur cette même lancée, le premier d'entre les hauts cadres de l'Office n'entend pas interrompre l'élan pris avec la signature, le lundi 1er décembre 2025, du contrat de concession du Port Sec de Kasumbalesa avec la firme sud-africaine YELLOWSTONE Consortium.

Un contrat qui a une durée de 23 ans dont 3 ans des travaux.

Capitaliser les efforts de Félix Tshisekedi

L'Ogefrem s'emploie également à capitaliser les efforts fournis par le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi qui vient de signer à Washington, jeudi 4 décembre 2025, un accord de paix historique avec le Rwanda afin de mettre un terme à 30 ans de guerres qu'a connue la RDC, lesquelles, ont entrainé des millions des morts et de millions de déplacés et qui ont affecté l'économie du pays et de plusieurs entreprises notamment, celle de l'Ogefrem.

William Kazumba et l'ensemble du personnel adhèrent totalement à l'action de Félix Tshisekedi partant de l'aboutissement de ses efforts diplomatiques porteurs d'espoirs.

Le patron de l'Ogefrem s'en voudra, de ne pas rendre un hommage bien mérité à deux Directeurs, deux dignes fils de l'Ogefrem arrivés à la fin de leur longue et riche carrière. Ils viennent de participer à leur dernière session budgétaire. Il s'agit de Madame Claire Dikitele Buisi et Monsieur Bruno Umba di Ndelo.