Congo-Kinshasa: Adresse à la Nation 2025, Félix Tshisekedi - Le grand oral confirmé aujourd'hui !

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adresse solennellement à la Nation ce lundi 8 décembre 2025, devant les deux Chambres du Parlement réunies en Congrès. Il s'agit d'un exercice républicain tirant son fondement légal dans les prescrits de l'Article 77 de la Constitution du pays.

Le grand oral du Chef de l'Etat en ce dernier virage de l'année 2025 intervient dans un contexte national tout à fait particulier, où les esprits sont marqués par la signature de l'Accord de paix par la RDC et le Rwanda, à Washington, sous les auspices du Président américain Donald Trump. Ce sera décidément un discours-bilan pour 2025 face aux congolais.

Durant cette adresse, le Président Félix Tshisekedi va dévoiler les progrès réalisés, sous son impulsion, par le Gouvernement central, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, pour l'amélioration des conditions de vie des populations, mais également, les défis qui, jusque-là, résistent encore aux efforts engagés dans le cadre de son Programme quinquennal, tel que fixé sur six engagements majeurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A priori, il va également aborder la problématique sécuritaire croissante qui caractérise actuellement la RDC, les stratégiques alignées pour y apporter des solutions rapides, tout en apportant un éclairage systématique sur la conduite de l'action publique dans le volet social et économique, marqué notamment par l'appréciation de la monnaie locale...