Congo-Kinshasa: Adresse à la Nation 2025, Félix Tshisekedi - Le grand oral confirmé aujourd'hui !

8 Décembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adresse solennellement à la Nation ce lundi 8 décembre 2025, devant les deux Chambres du Parlement réunies en Congrès. Il s'agit d'un exercice républicain tirant son fondement légal dans les prescrits de l'Article 77 de la Constitution du pays.

Le grand oral du Chef de l'Etat en ce dernier virage de l'année 2025 intervient dans un contexte national tout à fait particulier, où les esprits sont marqués par la signature de l'Accord de paix par la RDC et le Rwanda, à Washington, sous les auspices du Président américain Donald Trump. Ce sera décidément un discours-bilan pour 2025 face aux congolais.

Durant cette adresse, le Président Félix Tshisekedi va dévoiler les progrès réalisés, sous son impulsion, par le Gouvernement central, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, pour l'amélioration des conditions de vie des populations, mais également, les défis qui, jusque-là, résistent encore aux efforts engagés dans le cadre de son Programme quinquennal, tel que fixé sur six engagements majeurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A priori, il va également aborder la problématique sécuritaire croissante qui caractérise actuellement la RDC, les stratégiques alignées pour y apporter des solutions rapides, tout en apportant un éclairage systématique sur la conduite de l'action publique dans le volet social et économique, marqué notamment par l'appréciation de la monnaie locale...

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.