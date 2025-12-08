Le projet de société du Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC, parti cher au patriarche Laurent Batumona, séduit bien des Congolais. Samedi 6 décembre dernier, cette formation politique a enregistré l'adhésion d'une importante organisation non gouvernementale des droits humains dénommée CADEJGOV que dirige le pasteur Patrick Telakwau Luyoyo, Représentant Légal et Coordonnateur national de l'ONGD CADEJGOV-RDC.

Le Président du MSC s'est adressé aux leaders religieux par rapport à leur adhésion et a mis l'accent sur l'attachement du MSC au Président Félix Tshisekedi qui, après le succès de sa diplomatie, a poussé le président rwandais à reconnaitre à la face du monde qu'il est le principal agresseur de la RDC. La cérémonie a été marquée par la remise officielle et symbolique des cartes de membre et des insignes du parti au Révérend pasteur Patrick Telakwau et aux hauts cadres de son Ongdh.

Les nouveaux adhérents ont pris l'engagement de s'approprier la vision du parti MSC en présence de Laurent Batumona et les Hauts cadres de son Parti. CADEJGOV, qui oeuvre dans les domaines de l'Education, la santé, la Justice et le développement, s'est engagé dans la dynamique socialiste et patriotique, car le socialisme dont se réclame le MSC, explique le Révérend Patrick Telakwau, « est une vision de Dieu pour atteindre la justice et qui vise la légalité, mettant en avant la nécessité d'opérer un développement pour les congolais et la protection sociale. »

S'agissant de l'adhésion au MSC, il a exprimé une immense satisfaction née des efforts du Président Laurent Batumona de lui obtenir une reconnaissance du Gouvernement traduit par un Arrêté pour leur structure dans le secteur de la formation professionnelle et de la santé implantée dans les 26 provinces de la RDC. A ce sujet, il a déclaré : "Votre engagement constant ainsi que votre vision d'accompagner le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une source d'inspiration pour notre Ongdh dans la poursuite de nos actions. Nous vous assurons un profond attachement aux valeurs qui vous caractérisent notamment, la solidarité, la Changement et la cohabitation pacifique".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les nouveaux membres du parti MSC sont unanimes à reconnaître que « La vision du MSC est une voie royale pour régler les vies sociales au sein de la population congolaise. Aujourd'hui, est un jour mémorable pour moi et les membres de notre ONGDH. Nous avons choisi d'adhérer au MSC pour son idéologie, qui s'aligne avec nos missions et objectifs. Nous croyons que ce parti est une force pour le changement», a affirmé le pasteur Patrick.

Au MSC, on explique que cette adhésion massive démontre que tous les esprits sont épris de paix et de bonheur pour le peuple congolais qui s'accorde pour affirmer l'impérieuse nécessité de la paix comme facteur de développement. L'acte individuel d'adhésion a eu lieu à Tshangu, au quartier Mikondo. Bien avant, les nouveaux affiliés ont échangé avec le camarade Secrétaire Général adjoint en charge de la communication et idéologie sur les idéaux du MSC. Cela s'est passé avant la prise de parole du Président Laurent Batumona.

Le Président du MSC a fait un bref rappel de son parcours de lutte aux côtés du Sphinx de Limete, d'heureuse mémoire. Il a dit aux nouveaux adhérents que : "S'adhérer au MSC c'est la volonté de Dieu. Dans notre Parti nous craignons Dieu. Notre pouvoir vient de Dieu". Poursuivant son mot, il a rassuré ses partenaires en ces termes: "Comme CADEJGOV est venue se greffer au MSC, tout ce que vous demanderez à Dieu cela s'accomplira".

Il a souligné le fait que le MSC est un parti au pouvoir. Et d'ajouter : "A partir de ce jour, le partenariat MSC et CADEJGOC est consacrée, marchons ensemble dans l'unité pour que la RDC prospère. Pour un cadre du MSC, Placide Luzolo, «Cette adhésion démontre une fois de plus la force du MSC à Tshangu. Nous sommes prêts à accompagner cette association et souhaitons que ses membres deviennent des véritables militants du parti. Avec Dieu, nous vaincrons », a-t-il déclaré.

Laurent Batumona et la Signature de l'accord de Washington

Laurent Batumona a salué le retour de Fatshi pour la victoire et le succès qui accompagne sa diplomatie agissante. "Plus de trente de guerre, il a fallu que Félix Tshisekedi soit au pouvoir pour que la paix arrive en RDC. Voilà pourquoi, nous félicitons le Président de la République pour le retour de la en RDC. Tout ce que le Rwanda, à travers Kagame, a caché il y a des décennies, les crimes, la présence structurée de l'armée rwandaise en RDC, ont été dévoilées à la face du Monde", a déclaré le leader du MSC.

Il a ajouté que ce que Félix Tshisekedi dénonçait à travers les forums n'était pas des faits historiques, c'était la vérité". Ce faisant, Laurent Batumona a réitéré son appel aux jeunes de soutenir le Président Félix Tshisekedi, en s'enrôlant dans les services de sécurité, la Police et les Fardc afin de faire face aux élucubrations des fraudeurs de nos minerais.