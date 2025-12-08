La ville de Lodja a été au centre de l'actualité ce jeudi 4 octobre 2025 avec l'arrivée du Directeur général de l'Agence de Pilotage, de Coordination et de Suivi des Conventions de Collaboration (APCSC), Freddy Yodi Shembo. À la tête de cette structure chargée d'assurer le suivi des conventions signées entre la République démocratique du Congo (RDC) et ses partenaires privés, le DG a entamé une visite de travail très attendue dans la province du Sankuru.

Freddy Yodi Shembo a atterri à Lodja à bord d'un avion privé en provenance de Kinshasa, arborant une identification estampillée « Gomair ». À sa descente sur le tarmac, il a été accueilli chaleureusement par les autorités locales, le représentant régional de l'APCSC ainsi qu'une foule nombreuse venue lui témoigner son admiration. Entre acclamations, fleurs et chants, la population lui a réservé un accueil à la hauteur de l'événement.

Le gouverneur intérimaire, les députés, les sénateurs et plusieurs cadres de l'APCSC faisaient partie de la délégation officielle. Cette mobilisation remarquable a été rendue possible grâce aux efforts conjoints de Nicolas Wetshololo, représentant régional de l'APCSC, du président intérimaire du Conseil provincial de la jeunesse (CPJ), représenté par Victor Kapoke, ainsi que de l'ensemble des couches sociales de Lodja.

Après l'accueil protocolaire, un cortège officiel a conduit le Directeur général jusqu'au siège régional de l'APCSC, où il a procédé à l'ouverture solennelle de la cérémonie marquant le lancement officiel de l'antenne provinciale de Lodja.

Il s'agit de la troisième inauguration menée par Freddy Yodi Shembo après celles de Lubumbashi et de Kolwezi, témoignant de la volonté de l'agence d'étendre son action sur l'ensemble du territoire et de rapprocher ses services des communautés locales. Cette implantation constitue une étape majeure dans la stratégie nationale de décentralisation et d'efficacité du suivi des conventions de collaboration.

S'adressant à la foule, le Directeur général a rappelé le potentiel agricole considérable du Sankuru, qu'il qualifie de « grenier fertile » doté d'un savoir-faire reconnu. Il a également mis en avant les richesses naturelles de cette province, « une terre bénie », selon ses mots. Toutefois, il a souligné que ce potentiel reste largement sous-exploité en raison du manque d'infrastructures de base.

Freddy Yodi Shembo a dénoncé l'enclavement historique du Sankuru, qui a freiné son intégration économique et sociale pendant des décennies. Routes impraticables, difficultés d'accès à l'éducation, manque de soins modernes et faibles perspectives économiques : autant de défis qui, selon lui, ont limité les chances de la jeunesse. « C'est cette injustice structurelle que nous venons combattre », a-t-il affirmé.

L'inauguration de l'antenne provinciale de l'APCSC à Lodja s'inscrit dans une dynamique de transformation profonde. Au-delà de l'ouverture d'un nouveau bâtiment, il s'agit de doter la province d'un véritable instrument de pilotage et d'impulsion du développement territorial.

Plusieurs chantiers prioritaires sont déjà en cours : modernisation de l'aéroport de Lodja pour ouvrir la province aux échanges nationaux et internationaux, viabilisation de Lumumba-ville afin d'en faire un pôle mémoriel et économique, modernisation de la route Lusambo-Lac Mukumba pour reconnecter le Sankuru au Grand Kasaï.

D'autres projets sont identifiés dans les secteurs routier, énergétique, hydraulique et agro-industriel, avec pour objectif de créer des emplois, améliorer la sécurité alimentaire et doter le Sankuru d'infrastructures capables de soutenir son essor. Ces initiatives constituent, selon l'APCSC, les fondations d'un Sankuru désenclavé, plus productif et résolument compétitif.

Freddy Yodi Shemba a conclu son intervention en exprimant sa gratitude envers le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement constant en faveur du développement national. Il a confirmé que la société ADI-Construction avait obtenu le remboursement de la première tranche du préfinancement qu'elle avait engagé pour les travaux de modernisation de l'aéroport. Ses paroles ont été saluées par un tonnerre d'applaudissements, témoignant de l'espoir suscité par cette nouvelle dynamique au sein de la population du Sankuru.