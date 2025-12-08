La date du 4 décembre 2025 est entrée dans l'histoire nationale. En effet, elle marque la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et notre pays sous les auspices des Etats-Unis d'Amérique. Cet événement politico-diplomatique est chaleureusement salué par un grand nombre de Congolais, surtout les politiciens tshisekedistes de l'Union Sacrée de la Nation.

L'Honorable Simon Mulamba Mputu, Député national élu de Tshikapa et Président national de CODEP, en est membre. A ce titre, il a aussi adressé ses félicitations les plus chaleureuses à Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, Chef de l'Etat : « cet Accord représente une avancée diplomatique majeure et un tournant décisif pour la stabilité et la sécurité de la République Démocratique du Congo grâce à son leadership visionnaire qui continue de placer la paix et l'intérêt supérieur de la Nation au coeur des priorités nationales ».

Il a salué également : « La détermination du Président de la République à promouvoir un climat de coopération régionale, à renforcer la cohésion nationale et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour l'ensemble du peuple congolais.

La Nation tout entière accueille cet engagement historique avec espoir et réitère son indéfectible soutien aux efforts du Président de la République pour l'édification d'un Congo apaisé, uni et résolument tourné vers le progrès », a poursuivi le Député National dans son message de félicitations.L'élu de Tshikapa a enfin conclu que son message souligne l'importance de cette initiative diplomatique et son implication personnelle en faveur d'une paix durable pour la Nation congolaise.