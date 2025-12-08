Congo-Kinshasa: OCC - Dr Etienne Tshimanga Mutombo clôture les travaux de consolidation du PAO 2026

Après deux semaines d'intenses travaux en sous-commission, l'Office Congolais de Contrôle (OCC) a, officiellement, clôturé le vendredi 5 décembre 2025, la session de consolidation du Plan d'Actions Opérationnel (PAO) 2026, dans la salle polyvalente Dr Etienne Tshimanga Mutombo de l'immeuble du Cinquantenaire, en présence des Chefs de Départements centraux, des Chefs de Directions provinciales ainsi que des agents et cadres de l'Office.

La cérémonie a débuté par l'hymne national et un moment de prière, marquée par la remise symbolique de message des vœux du Directeur Général adressés aux Directions provinciales. Dans son allocution de clôture, le Directeur Général, Dr Étienne Tshimanga Mutombo, a exprimé sa satisfaction pour la qualité du travail produit au niveau des quatre sous-commissions.

Il a rendu un hommage appuyé au Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour « ses efforts continus en faveur du bien-être de la population » et la signature de l'accord de paix, du 4 décembre 2025 à Washington ; un acte historique pour la stabilité et le développement de la Nation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Directeur Général a ensuite adressé ses remerciements à Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, saluant « son accompagnement exemplaire et ses orientations stratégiques déterminantes dans la priorisation des missions de l'OCC ». Il a également exprimé sa gratitude à Monsieur Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur, pour « son engagement constant, ses instructions constructives et son appui dans la conduite des réformes et des actions de modernisation ».

Un moment de recueillement a été observé en mémoire de Monsieur Joseph Bayindama Kibatshi, Administrateur au Conseil d'Administration de l'OCC, décédé le 30 novembre 2025 ; « un homme de devoir dont l'action restera gravée dans l'histoire de l'Office », a-t-il souligné. Le PAO 2026 consolidé au terme de 12 jours des travaux intensifs, repose sur quatre axes stratégiques :

Le renforcement de la qualité des services et de l'expertise scientifique ;

La rationalisation de la gestion interne et la modernisation des capacités techniques/logistiques ;

L'amélioration de l'image institutionnelle ;

La projection pour 2026 d'une croissance de 11 % par rapport à la production de l'exercice 2025.

Face à ces ambitions majeures, le Directeur Général, Dr Etienne Tshimanga Mutombo, a insisté sur la nécessité de maîtriser les charges, de prioriser les investissements structurants et d'améliorer significativement les performances de recouvrement, jugées faibles en 2025. Il a annoncé la signature prochaine des contrats de performance, qui engageront les responsables des entités sur l'atteinte des objectifs fixés.

Le Plan d'Action Opérationnel 2026 consolidé, sera transmis au Conseil d'Administration, en vue de sa soumission au Ministère de tutelle pour autorisation d'exécution. Le Directeur Général a instruit le Département Planification et Développement pour la production d'un plan d'exécution détaillé ; le Département Financier pour garantir les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.

À l'approche des festivités de fin d'année, il a adressé ses voeux de paix, de santé et de réussite à l'ensemble du personnel de l'Office Congolais de Contrôle. C'est dans cette ambiance que le DG Etienne Tshimanga Mutombo, a déclaré clos les travaux de la session de consolidation du Plan d'Action Opérationnel 2026.