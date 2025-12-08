Congo-Kinshasa: Modernisation de l'OCC - La DGA Christelle Muabilu inspecte les travaux du futur siège provincial du Lualaba

En mission dans l'espace Grand Katanga, la Directrice Générale Adjointe de l'Office Congolais de Contrôle (OCC), Christelle Muabilu, a inspecté ce vendredi le chantier de construction du Bâtiment Administratif de l'OCC/Lualaba. Cette étape intervient après sa participation remarquée, le 3 décembre à Lubumbashi, à l'atelier de sensibilisation sur l'élimination du plomb dans les peintures en RDC.

Guidée par Ledoux Nawej, Directeur Provincial de l'OCC/Lualaba, accompagné de Paulin Kasereka, Directeur Provincial du Haut-Katanga, et d'un représentant du Ministre Provincial de l'Industrie, la DGA a examiné méticuleusement l'avancement des travaux sur le site.

Le complexe en construction comprend deux ouvrages majeurs destinés à renforcer les capacités de l'OCC dans cette province minière :

Un bâtiment de laboratoire, destiné à accroître les capacités locales d'analyse et de contrôle qualité selon les standards internationaux.

Un immeuble administratif de trois niveaux, futur siège de la Direction Provinciale de l'OCC/Lualaba.

Les responsables du projet ont présenté les détails techniques et confirmé l'engagement de la Direction Générale à doter l'institution d'infrastructures modernes.

À l'issue de sa visite, Mme Muabilu s'est dite satisfaite du niveau d'exécution :

« C'est un bijou qui sera achevé d'ici peu et qui sera une fierté pour tout l'Office », a-telle martelé. Selon elle, ce chantier traduit la vision de la Direction Générale, axée sur la modernisation et l'amélioration du cadre de travail des agents.

Le Directeur Provincial du Lualaba, Ledoux Nawej, a profité de l'occasion pour saluer la vision et l'accompagnement constant du Directeur Général de l'OCC, le Dr Étienne Tshimanga Mutombo.

Il a souligné que ces investissements constituent un «encouragement majeur» pour les agents, témoignant de l'importance accordée au personnel.

La DGA a, à son tour, félicité les équipes du Lualaba pour leur engagement et leur sérieux, illustrés par les performances présentées lors de la récente session budgétaire.

La visite s'est terminée par une réception chaleureuse réunissant la DGA et le personnel de l'OCC/Lualaba, un instant de communion qui a renforcé la cohésion et rappelé la détermination collective à atteindre les objectifs institutionnels.

En investissant dans ses infrastructures à travers le pays, l'Office Congolais de Contrôle réaffirme son rôle clé dans le contrôle de la qualité et la protection du consommateur en République Démocratique du Congo.