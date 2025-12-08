Cote d'Ivoire: Investiture/Croissance - Alassane Ouattara annonce la poursuite des réformes

8 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le Président de la République, Alassane Ouattara, après avoir prêté serment le lundi 8 décembre 2025, au palais présidentiel, à Abidjan-Plateau, a annoncé la poursuite des réformes pour une meilleure croissance économique.

« Nous poursuivrons les réformes, notamment les finances publiques pour accroître notre capacité de mobilisation des ressources internes, tout en optimisant les dépenses », a déclaré le nouveau Président ivoirien.

En effet, pour les cinq prochaines années, Alassane Ouattara annonce également la poursuite de la construction d'une grande Côte d'Ivoire audacieuse, innovante à travers notamment une économie tournée vers la transformation locale et la créativité de la jeunesse.

« Les infrastructures énergétiques, numériques et les transports plus compétitifs, une agriculture moderne et souveraine. Une industrie plus performante, un secteur privé plus conquérant avec des champions nationaux qui s'affirment davantage », a insisté le Président de la République.

A l'en croire, en dépit des défis globaux, la Côte d'Ivoire continuera de multiplier les initiatives pour une plus grande sécurité alimentaire. « De même, nous poursuivons notre ambition de devenir un hub énergétique tout en investissant dans le numérique pour améliorer la productivité de notre économie », a insisté Alassane Ouattara.

