Cote d'Ivoire: Programme national Pepite 2023 - Le CGEDS retenu dans la première cohorte

Robert Beugré Mambé, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, a présidé le 4 décembre 2025, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody, la cérémonie officielle de lancement de la première cohorte des lauréats du Programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises (Pepite) 2030, une initiative phare de la stratégie nationale de construction et d'accélération des champions nationaux. Il avait à ses côtés des présidents d'institution et plusieurs membres du gouvernement.

Ce sont, au total, 27 entreprises qui ont été retenues pour cette première cohorte. Parmi elles se trouve le Cabinet de géométrie expert Diallo Sékou (Cgeds). Le fait de figurer dans cette première cohorte récompense l'engagement constant du cabinet et de son fondateur, Sékou Diallo, dans la promotion de l'excellence au service de la bonne gouvernance foncière et de l'aménagement durable des territoires en Côte d'Ivoire et en Afrique.

« Être retenu dans le programme Pepite nous conforte dans notre mission : mettre l'innovation géospatiale et la gouvernance foncière moderne au service de l'État, des collectivités et des populations », a-t-il fait remarquer.

Pour Sékou Diallo, ce programme donnera à son cabinet les moyens d'accélérer ses projets structurants, notamment en matière de digitalisation du cadastre, de gestion intelligente des territoires et de formation des jeunes. « Nous voulons démontrer que des entreprises ivoiriennes peuvent devenir des champions nationaux, capables de soutenir la transformation structurelle de l'économie », a-t-il assuré.

Il faut savoir que, depuis 2015, le Cgeds s'impose comme un acteur majeur de la modernisation de la gouvernance foncière en Côte d'Ivoire, à travers la digitalisation du cadastre, l'exploitation stratégique des géodata et l'investissement dans la formation et l'insertion professionnelle des jeunes.

Fort de plus de 150 collaborateurs, le Cgeds a contribué à 80 % du Programme national de sécurisation foncière rurale, avec plus de 51 000 certificats fonciers délivrés sur les 61 000 émis au niveau national. Par ailleurs, le cabinet a réalisé plus de 2 000 000 d'enquêtes d'inventaire et de sécurisation du patrimoine foncier et immobilier, développé plus d'une dizaine de plateformes géospatiales (E-cadastre, Pagds, SecureTerre...), contribué à l'optimisation des recettes fiscales et déployé des unités de géomatique (plateformes géodata, outils de collecte et d'enquête foncière) dans plus de 10 villes en Côte d'Ivoire.

Notons que, comme toutes les autres entreprises retenues pour cette première cohorte, le Cgeds bénéficiera d'un accompagnement structurel du gouvernement visant à accélérer son développement organisationnel et technologique, renforcer son positionnement national, valoriser les innovations territoriales et étendre ses initiatives en faveur de l'employabilité des jeunes.