Cote d'Ivoire: Automobile - Tractafric Motors Côte d'Ivoire dévoile des modèles de Chery, alliant technologies et confort

8 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Différents modèles de la marque automobile Chery ont été présentés au public ivoirien par le groupe Tractafric Motors Côte d'Ivoire en tant que distributeur. C'était lors d'une soirée tenue dans les jardins du Sofitel Abidjan hôtel Ivoire, le jeudi 4 décembre 2025.

Avec Chery, Tractafric Motors élargit ainsi son offre sur les segments berline compacte, SUV compact et familial tout confort. C'est une offre adaptée aux besoins des consommateurs ivoiriens, en recherche de véhicules accessibles parfaitement équipés, sûrs et intégrant les technologies les plus récentes.

« Nos heureux clients optent pour plus qu'un véhicule. Ils investissent dans un écosystème complet, incluant un réseau de service après-vente, des équipes formées et une garantie étendue qui sécurise leur tranquillité d'esprit », a déclaré Rachid Belghiti, directeur général de Tractafric Motors Côte d'Ivoire.

Quant au directeur général de Tractafric Motors corporation, Abdelali Ennaciri, lui, il a relevé que l'entreprise est solidement bien implantée depuis plusieurs dizaines d'années en Côte d'Ivoire à travers un portefeuille de marques prestigieuses qui vont de la gamme premium à la gamme généraliste.

« Nous connaissons donc bien ce marché, nous connaissons ses exigences et nous savons très bien ce que la clientèle en Côte d'Ivoire attend de nous », a-t-il souligné.

Dans la conception des véhicules Chery, l'accent est mis sur l'innovation, le leadership technologique et la sécurité. Ce qui lui a permis de devenir une marque de classe mondiale et de gagner la confiance de plus de 15 millions de clients dans plus de 110 pays.

La marque a été d'ailleurs primée à plusieurs reprises confirmant son esprit pionnier en matière d'innovation et de développement international.

En 2024, ses ventes totales ont dépassé les 2,6 millions d'unités, dont 1,14 millions à l'export, faisant de Chery la première marque chinoise à l'exportation de voitures particulières pour la 22e année consécutive.

