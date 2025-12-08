Cote d'Ivoire: Ressources minières - L'UFR Strm de l'Université FHB gradue plus de 170 étudiants

L'Unité de formation et de recherche en sciences de la terre et des ressources minières (Ufr-Strm) de l'Université Félix Houphouët-Boigny a célébré, le jeudi 4 décembre, sa journée d'hommage et d'excellence, un rendez-vous majeur qui met à l'honneur les performances académiques, scientifiques et administratives de l'année 2024-2025.

L'événement a été marqué par la reconnaissance des nouveaux diplômés ainsi que par l'hommage rendu au personnel enseignant, administratif et technique admis à la retraite. Véritable vitrine de l'Ufr, cette cérémonie vise à renforcer la cohésion au sein de la communauté universitaire et à promouvoir la visibilité des formations et projets de recherche.

Elle s'inscrit dans une dynamique de valorisation des compétences scientifiques, dans un secteur stratégique pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Le directeur de l'Ufr, le professeur Yacouba Coulibaly, a salué la carrière exemplaire de quatre professeurs titulaires et de deux agents administratifs, qui ont contribué à former plus de 170 étudiants en Dea et Master, ainsi qu'environ 70 docteurs.

Le directeur a également insisté sur la nécessité d'assurer la relève, en présentant les enseignants-chercheurs promus au Cames 2025. Il a ensuite procédé à la graduation de 177 étudiants : 115 diplômés de la 60e promotion de Licence de Géologie, 32 du Master en Sciences de la Terre et 30 du master en télédétection.

Il a rappelé que l'Ufr Strm renforce continuellement l'employabilité de ses diplômés grâce à l'évolution de ses curricula et à ses partenariats avec les entreprises, notamment la Carem, marraine de la cérémonie. Représentant le président de l'université, le professeur Sangaré a rendu hommage à la carrière des retraités, saluant leur engagement et leur contribution à l'avancement de la recherche. La major de promotion, Konan N'Guessan Ange Jessica, a exprimé la détermination des diplômés à mettre leurs compétences au service du développement national.