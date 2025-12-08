Ils veulent désormais faire face aux défis de l'employabilité, s'entraider et se constituer en réseau. Telle est l'ambition de jeunes du secteur maritime qui ont procédé le samedi 6 décembre 2025, à Abidjan-Plateau, au lancement officiel des activités de leur association.

Cette association, dénommée « Youngship Côte d'Ivoire », réunit, selon son président Patrick Assié, par ailleurs directeur général d'une compagnie maritime, les jeunes professionnels du secteur âgés de 20 à 40 ans. Elle leur offrira « un cadre pour se retrouver, échanger et développer ensemble des activités, de nouveaux business, entreprendre dans le domaine maritime ».

Patrick Assié justifie la mise en place de cette plateforme par le fait que le secteur, aussi bien au plan national qu'international, reste fermé. Youngship se veut un instrument de promotion mettant en lumière les nombreux débouchés qu'il offre. L'objectif est non seulement d'attirer les jeunes qui aspirent à y travailler, mais aussi de susciter des vocations au sein de cette frange de la population.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le cadre du programme d'activités de Youngship, le président annonce l'organisation de conférences en Côte d'Ivoire, d'afterworks, de webinaires, de formations, d'ateliers ainsi que de voyages à l'étranger, afin de connecter ces professionnels au monde extérieur, notamment aux compagnies et experts de renommée internationale pour un partage d'expériences.

L'un des événements majeurs prévus en 2026 est la tenue de la ShipCon. « La ShipCon est une conférence du shipping. L'objectif, c'est de se retrouver entre acteurs du shipping à l'étranger, en Europe ou en Asie, pour discuter ensemble et développer nos activités », détaille Patrick Assié.

Un panel a également meublé le lancement des activités de Youngship Côte d'Ivoire. Autour du thème : « Entre terre et mer : Naviguer entre les défis et les opportunités du shipping en Côte d'Ivoire », les experts -- armateur, affréteur et courtier -- ont mis en avant les difficultés qui freinent le développement du secteur.

Par la même occasion, ils ont invité les jeunes à se former aux métiers maritimes afin de répondre aux besoins des compagnies et à s'intéresser à l'entrepreneuriat lié à ce domaine, en plein essor avec le développement des exploitations pétrolières et minières dans le pays.