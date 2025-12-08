Ile Maurice: Coût de la vie - Le CPI augmente, mais l'inflation annuelle ne suit pas

L'indice des prix à la consommation (CPI) est passé de 107,9 en octobre à 108,2 en novembre, représentant une hausse de 0,3 %. Sur la moyenne des 12 derniers mois, l'inflation headline s'établit à 3,5 %, contre 3,7 % pour la période correspondante en 2024, tandis que l'inflation en glissement annuel pour novembre atteint 4,0 %. C'est ce qu'indiquent les chiffres de Statistics Mauritius publiés au début de ce mois de décembre.

À la demande des syndicats, dans le cadre de la réunion du Tripartite Technical Committee, Statistics Mauritius explique que le taux d'inflation headline est calculé selon la méthode de la moyenne annuelle, en comparant le niveau moyen des prix sur 12 mois à celui des 12 mois précédents.

Ce taux constitue la référence officielle pour évaluer l'évolution du coût de la vie et déterminer les mesures visant à préserver le pouvoir d'achat. Statistics Mauritius précise qu'il publie également le CPI mensuel et le taux d'inflation en glissement annuel, offrant des indicateurs complémentaires permettant de suivre l'évolution des prix et leur impact sur les revenus des ménages.

Par ailleurs, rappelons que dans le contexte de la hausse des prix, une deuxième liste de produits subventionnés, élaborée en concertation avec les associations de consommateurs et le ministère des Finances, est en cours de finalisation dans le cadre du Price Stabilisation Fund.