Ile Maurice: Le pays se dote d'une «Artificial Intelligence Unit»

Une unité d'intelligence artificielle (IA) sera bientôt créée et rattachée au ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation. Cette nouvelle structure, appelée Artificial Intelligence Unit, aura pour mission de piloter la mise en œuvre du Blueprint for Mauritius: A Bridge to the Future - Digital Transformation 2025-2029. Afin d'assurer une application efficace de ce plan directeur, le ministère a lancé une consultation réunissant le public, le secteur privé et la société civile.

Cette démarche vise à définir une stratégie globale couvrant plusieurs axes essentiels :

IA éthique : établir des principes guidant un développement et une utilisation responsables de l'IA.

Cadre réglementaire : concevoir une régulation adaptée et efficace pour encadrer les pratiques en matière d'IA.

Formation et sensibilisation : renforcer les compétences et promouvoir la compréhension des technologies d'IA.

Automatisation intelligente : intégrer assistants virtuels, automatisation intelligente et analyse prédictive au sein des services publics.

Partenariats de recherche : structurer des collaborations entre universités, think tanks et secteur privé.

DIVA devient le «chatbot» officiel

L'Artificial Intelligence Unit supervisera la mise en œuvre de l'ensemble de la stratégie et évoluera, à terme, vers un véritable Bureau de l'intelligence artificielle. Dans la même dynamique, le Cabinet a approuvé l'adoption de l'assistant virtuel interactif DIVA comme chatbot officiel pour l'ensemble des ministères et départements.

Le ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation travaille actuellement à l'amélioration du chatbot gouvernemental existant. La version modernisée, qui conservera le nom de DIVA, posera les bases d'un écosystème d'agents IA destiné à accompagner citoyens et entreprises grâce à des conseils personnalisés, des notifications proactives, le remplissage automatisé de formulaires et des mises à jour en temps réel sur l'avancement des dossiers.

Le chatbot sera mis en œuvre par phases, en commençant par 15 ministères et départements lors de la première phase. D'autres fonctionnalités, notamment des alertes et des notifications proactives, ainsi que le traitement de documents et des agents supplémentaires, seront intégrées dans les phases suivantes.