Ile Maurice: Des habitants bloquent la route

Tôt ce lundi matin, la colère a éclaté au Morne, dans le Sud, où des habitants ont décidé de bloquer la route principale pour protester contre l'absence d'eau courante. Depuis plusieurs jours, pas une seule goutte ne sort du robinet, déplorent-ils. Une situation que les résidents décrivent comme «devenue insoutenable».

En signe de protestation, ils ont placé une petite citerne d'eau au milieu de la route, symbole de leur exaspération face à un problème qui, selon eux, «dure depuis trop longtemps». La circulation a été paralysée pendant plusieurs minutes tandis que les policiers tentaient de rétablir le calme et d'ouvrir le dialogue avec la population. Les habitants réclament une intervention urgente des autorités et un retour à un approvisionnement normal.

Sollicitée, la Central Water Authority (CWA) a confirmé que la pénurie d'eau dans la région découle de l'arrêt de la CPS - l'unité mobile de traitement - de Baie-du-Cap, principale source d'alimentation du secteur. La rivière utilisée pour le pompage s'est fortement troublée ces derniers jours, rendant l'eau trop boueuse pour être traitée et distribuée. Néanmoins, la CWA assure qu'une équipe technique a été dépêchée sur place afin de nettoyer et relancer la CPS. La situation devrait s'améliorer dans les plus brefs délais.