Ile Maurice: Hausse de 40 % des accidents en dix ans

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a participé, le mercredi 3 décembre, à une réunion en ligne organisée à partir du Palais des Nations, à Genève, sous l'égide de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour la sécurité routière, Jean Todt. Il y a rappelé que Maurice a enregistré plus de 40 % d'accidents supplémentaires au cours des dix dernières années, une hausse directement liée à l'augmentation du nombre de véhicules sur les routes.

La session, modérée par l'ambassadeur Walter Stevens, a réuni plusieurs représentants gouvernementaux engagés dans la lutte contre l'insécurité routière, l'un des défis majeurs des pays en développement.

Dans son intervention, Osman Mahomed a rappelé l'implication du pays au sein du «réseau» des amis de l'envoyé spécial, indiquant que le Premier ministre lui-même en est membre depuis que Jean Todt l'a convaincu de rejoindre l'initiative lors de sa visite à Maurice les 8 et 9 avril. Ce déplacement avait donné lieu à une série de rencontres techniques et parlementaires, ainsi qu'à un diagnostic sans concession de la situation locale.

Le ministre est revenu sur un épisode marquant. «Lors d'un échange avec la presse, Jean Todt nous avait attribué un score très bas de 4/10 pour notre performance en matière de sécurité routière. Nous avons pris cette remarque très au sérieux», a-t-il admis. Le gouvernement a depuis engagé plusieurs réformes structurelles, notamment une révision du régime de taxation des véhicules dans le cadre de l'exercice budgétaire 2025-2026.

Selon Osman Mahomed, Maurice a enregistré une augmentation d'environ 40 % du nombre de véhicules en circulation au cours des dix dernières années, une croissance parallèle à celle du nombre d'accidents, également estimée à plus de 40 % en chiffres absolus. Cette corrélation, mise en évidence par les autorités, a motivé le relèvement des taxes, l'objectif étant de freiner la hausse annuelle de la flotte, qui se situait entre 5 % et 6 % avant les élections de 2024.

Autre chantier évoqué : la protection des motocyclistes, particulièrement exposés. Le ministre Mahomed a expliqué que des tests effectués sur deux modèles de vêtements de protection commercialisés à Maurice avaient révélé des non-conformités importantes, malgré des prix élevés. «Nous avons écrit au ministère du Commerce pour introduire des normes strictes régissant les équipements importés afin de garantir une réelle protection aux usagers», a-t-il indiqué. Cette initiative s'inscrit dans un contexte où les motocyclistes représentent régulièrement plus de 50 % des morts sur les routes.

Le ministre Mahomed a également annoncé une avancée législative majeure : l'introduction du système de points de pénalité dans la Road Traffic Act. L'amendement, présenté au Parlement mardi dernier, vise à sanctionner de manière progressive les comportements dangereux, tant chez les détenteurs de permis que chez ceux utilisant des permis internationaux. Ce système devrait entrer en vigueur dès janvier prochain, si les trois étapes parlementaires se déroulent comme prévu. «Nous espérons ainsi éliminer les conducteurs irresponsables et instaurer une culture de conduite plus responsable», a souligné Osman Mahomed.

Réagissant à la présentation mauricienne, Jean Todt a salué «l'engagement» et «la passion» du ministre, rappelant l'importance de maintenir des efforts constants dans un contexte politique et économique parfois «défiant». Il a encouragé Maurice à poursuivre ses progrès, notamment en matière de gouvernance et de normes de sécurité, tout en remerciant les institutions nationales pour leur coopération.

Avec les réformes annoncées et un suivi international renforcé, le pays espère améliorer significativement ses performances en matière de sécurité routière et obtenir, lors de la prochaine visite de Jean Todt, un score supérieur aux 4/10 qui ont marqué l'année 2025.