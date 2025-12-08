Ile Maurice: Quand le patinage devient inclusif - Un rendez-vous ouvert à tous le 14 décembre

C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Le dimanche 14 décembre, de 9 h 30 à 12 h 30, le collège Saint-Joseph, à Curepipe, accueillera une demi-journée d'amusement et de découverte ouverte à tous, sans distinction.

L'événement est organisé conjointement par Marca Glide Club, l'Association pour la protection des droits des handicapés et Neurodiversity Hub Mauritius. Au programme : performances de inline figure skating et démonstrations de danse, dans une atmosphère chaleureuse et inclusive, pensée autant pour les jeunes que pour les moins jeunes.

«Peu importe que vous ayez un handicap visible ou invisible, que vous soyez neurodivergent, autiste, ADHD, dyslexique, concerné par le syndrome de la Tourette ou la trisomie 21, vous êtes tous invités à partager ce moment avec nous», souligne Yashoda Auchombit, cofondatrice de Neurodiversity Hub Mauritius. Pour elle, cet événement est bien plus qu'une simple animation : c'est une invitation à la découverte, mais surtout à la participation.

Organisée quelques jours après la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre, cette initiative vise à offrir aux familles un espace où sport, plaisir et équilibre se rencontrent. Yashoda raconte comment cette collaboration avec Elvis Cateau, responsable du Marca Glide Club, s'est imposée naturellement. «Elvis est un véritable passionné de patinage artistique. Et cela, sans patinoire et sans glace !», dit-elle avec admiration. Bien qu'elle regrette l'absence d'une véritable infrastructure dédiée, cela n'empêchera en rien les participants de se dépasser: «Les clubs s'entraînent régulièrement et, une fois par an, ils présentent leurs performances au public. C'est un moment très attendu.»

Au sein de Neurodiversity Hub Mauritius, l'idée a germé grâce à un membre adepte de roller skating. «Il m'a décrit ce qu'il faisait, et j'ai trouvé le concept formidable. D'autant plus qu'il existe déjà, à l'étranger, des disciplines comme l'inclusive skating ou le para-skating, avec même des championnats internationaux. Nous voulons montrer que les loisirs sont à la portée de tout le monde», explique Yashoda. Elle espère accueillir de nombreuses personnes neurodivergentes lors de cette matinée, mais insiste : l'événement est ouvert à tous, y compris aux personnes en fauteuil roulant. «Et ce n'est qu'un début : nous prévoyons d'autres initiatives au sein du hub.»

Son rêve ? Qu'un jour Maurice soit représentée à l'international dans une compétition d'inclusive skating. **«Nous sommes une petite île, mais nous voulons faire entendre notre voix et montrer nos performances», dit-elle avec conviction.

Cette ambition est partagée par la Mauritius Artistic Roller Coaching Academy (MARCA), qui oeuvre à démocratiser la pratique du patinage artistique à Maurice- malgré l'absence de glace - et à en faire un vecteur d'inclusion. MARCA ne se contente pas de former des patineurs : elle mène également une action sociale forte en collaborant avec le Shelter for Women and Children in Distress. Plus d'une trentaine d'enfants y bénéficient gratuitement de matériel et d'entraînements. Le patinage artistique, rappelle l'organisation, renforce l'autodétermination et la confiance en soi, des moteurs essentiels de la réinsertion sociale.

L'événement du 14 décembre est gratuit, mais une inscription est recommandée. Elle peut se faire via le site marcamauritius. Com ou sur la page Facebook de Neurodiversity Hub Mauritius. Une belle occasion de célébrer l'inclusion, le mouvement et la passion... ensemble.