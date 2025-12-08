Afrique: La CAF dévoile « Assad », la mascotte officielle de la CAN Maroc 2025

La CAF et le LOC dévoilent “Assad”, la Mascotte Officielle de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025

La Confédération Africaine de Football (CAF) et le Comité Local d’Organisation (LOC) ont présenté « Assad », la mascotte officielle de la TotalEnergies Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Conçue comme un symbole de fierté africaine et de passion pour le football, cette mascotte s’inspire du lion de l’Atlas, figure emblématique du Maroc et symbole d’unité à l’échelle du continent.

Selon le communiqué de la CAF, le nom « Assad », qui signifie « lion » en arabe, reflète les valeurs de force, de fierté et d’authenticité culturelle associées à l’événement. La mascotte a été pensée pour incarner l’énergie et l’enthousiasme caractérisant la plus prestigieuse compétition du football africain.

« Présent dans les stades, les fan zones et lors d’événements communautaires, Assad jouera un rôle central dans l’animation du tournoi », précise la même source. Il accompagnera également les actions de promotion, dynamisera les contenus numériques et contribuera à renforcer l’identité visuelle de la compétition. Sa représentation, celle d’un lion jeune, dynamique et accessible, s’intègre pleinement à la charte graphique de la CAN Maroc 2025.

Au-delà de son rôle pendant la compétition, Assad s’inscrit dans la stratégie de long terme de la CAF. Il sera mobilisé pour soutenir les programmes de développement du football de base, les initiatives destinées aux jeunes ainsi que les projets scolaires et communautaires. L’objectif est d’en faire un ambassadeur durable du football africain.

Avec la présentation d’Assad, la CAF franchit une nouvelle étape dans la préparation de la CAN 2025 et affirme davantage l’identité culturelle de l’événement. L’organisation promet une édition marquante, célébrant l’unité, la fierté et la vitalité du football sur le continent.