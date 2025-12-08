Congo-Kinshasa: En Ituri, la MONUSCO et ses partenaires intensifient la lutte contre les violences sexuelles

communiqué de presse

Dans une province encore marquée par l'insécurité et les violences basées sur le genre, la MONUSCO et ses partenaires intensifient leurs interventions. Ces derniers jours, des marches, des séances de sensibilisation et des discussions communautaires ont permis de rappeler l'importance d'agir collectivement contre les violences sexuelles.

La Mission et ses partenaires redoublent d'efforts pour prévenir les violences sexuelles et les violences basées sur le genre, un phénomène qui fragilise profondément les communautés en Ituri. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre des 16 Jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, lancés le 25 novembre.

Le 6 décembre, du personnel militaire, civil et policier de la MONUSCO, des agents de la Police nationale congolaise et des organisations non gouvernementales ont parcouru près de 3,5 kilomètres, de l'aéroport de Bunia jusqu'au camp militaire Ndoromo. En tête du cortège, le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri et le commandant du Secteur Nord, vêtus de polos orange, ont brandi des banderoles portant des messages forts : « Pas d'excuse pour les violences sexuelles ». L'initiative visait à interpeller l'opinion publique et à mobiliser les habitants de Bunia pour mettre fin à ces violences qui brisent des vies, bouleversent des familles et compromettent la paix.

« Dénoncer, sensibiliser, éduquer et soutenir : voilà les actions concrètes que nous devons porter ensemble. En marchant aujourd'hui, nous envoyons un message clair : nous disons NON aux violences sous toutes leurs formes », a déclaré Josiah Obat, chef de bureau de la MONUSCO à Bunia.

Sensibilisation jusque dans les prisons

La caravane de la MONUSCO a poursuivi sa campagne à la prison urbaine de Bunia. Le 8 décembre, hommes et femmes détenus ont été sensibilisés aux différentes formes de violences sexuelles, à leurs conséquences physiques, psychologiques et juridiques, ainsi qu'aux violences numériques (harcèlement en ligne, diffusion d'images intimes, chantage). Cette initiative de l'Unité d'appui à l'administration pénitentiaire, appuyée par la Section du Genre et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, vise à encourager des comportements responsables et respectueux en milieu carcéral.

« Il s'agissait de renforcer la prévention, encourager le signalement des cas et améliorer les mécanismes internes de prise en charge », a indiqué un membre de l'Unité d'appui à l'administration pénitentiaire.

La séance s'est conclue par la remise de dons aux femmes détenues, notamment des serviettes hygiéniques et d'autres articles essentiels, afin de préserver leur dignité.