Guinée: Pêche - Le ministre Fassou Théa signe un protocole d'accord de partenariat avec l'UNIBAK et l'EUPD

8 Décembre 2025
Aminata.com (Conakry)

Le Ministre Fassou THEA a procédé à la signature officielle du Protocole d'Accord de Partenariat entre le Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime (MPEM) et deux organisations de la société civile:

- L'Union Nationale des Impactés du Bassin de Konkouré (UNlBAK) ;

- L'Entraide Universitaire pour le Progrès et le Développement (EUPD).

Il s'agit d'un accord-cadre de collaboration institutionnelle, technique, scientifique et opérationnelle.

Ce partenariat vise à soutenir les actions du MPEM pour:

· Appuyer les actions du MPEM,

· Assurer la gestion durable des ressources halieutiques.

· Suivre l'évolution des écosystèmes de mangroves.

· Restructurer les acteurs de la pêche.

· Moderniser le secteur.

Ces accords marquent une étape importante dans la consolidation des efforts communs en faveur du développement durable, de la valorisation des ressources halieutiques et de la promotion du progrès social et économique au bénéfice des populations concernées.

En effet, depuis l'arrivée de Monsieur Fassou Théa à la tête du Ministère de la Pêche et de l'Économie Maritime, de nombreuses initiatives ont été lancées. Le Ministre continue de fournir des efforts considérables pour un développement durable et inclusif du secteur, en droite ligne de la vision éclairée de Monsieur le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya et sous la direction de son Premier Ministre, Amadou Oury Bah.

Le Directeur Exécutif de l'EUPD, M. Florent Toundoufendouno et le Président de l'UNIBAK, Me Ournar Aissata CAMARA, ont exprimé leur reconnaissance et leur satisfaction au Ministre THEA pour son sens de l'ouverture, la qualité de son management et son engagement en faveur d'une pêche durable et inclusive, au bénéfice des communautés.

Avant de procéder à la signature du protocole d'accord, le Ministre a rassuré ces organisations de sa franche collaboration, soulignant l'importance de cet effort conjoint dans l'intérêt des communautés impactées et pour le développement d'activités génératrices de revenus liées au secteur halieutique.

À travers ce partenariat, toutes les parties prenantes réaffirment leur volonté de travailler dans un esprit de solidarité, de responsabilité et de progrès partagé.

 

